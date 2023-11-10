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Заря приняла решение уволить Кривенцова - Источник
Накануне луганчане уступили в Лиге конференций
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Руководство "Зари" приняло решение об отставке главного тренера Валерия Кривенцова, сообщает ТаТоТаке. Вчера вечером луганский клуб проиграл "Маккаби" Тель-Авив (1:3) в матче Лиги конференций.
По информации источника, к следующему поединку УПЛ против ЛНЗ команду будет готовить теперь уже экс-ассистент двух последних тренеров клуба Младен Бартулович. Ожидается, что с приставкой "исполняющий обязанности" он проработает как минимум до конца первого круга.
Кривенцов возглавил "Зарю" в сентябре этого года после отставки Ненада Лалатовича. Под его руководством луганчане провели 11 матчей (3 победы, 5 поражений и 3 ничьих).
"Заря" - единственный клуб УПЛ, сменивший двух тренеров с момента начала сезона.
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