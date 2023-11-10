Кривенцов: У нас очень молодой состав, поэтому не хватает опыта для выступлений в таких соревнованиях

Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от "Маккаби" Тель-Авив (1:3) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги конференций.

- Для зрителей игра была интересной, потому что обе команды атаковали. Было большое количество голевых моментов, где забивала одна команда - "Маккаби", а мы - нет.

У нас очень молодой состав, поэтому не хватает опыта для выступлений в таких соревнованиях. Но ребята молодцы, они показали, что могут играть смело и не опустили рук. Даже проигрывая 0-3 нашли в себе силы, создавали моменты. Забили мяч, который потом отменила система ВАА. Забили снова, были еще шансы. Команда отдала все свои силы на поле, на которые способна в настоящее время.

- Показалось, что Венделл не усилил игру, появившись на поле...

- Он молодой игрок. Было тяжело. Да и времени немного было также у него.

- Какие, по вашему мнению, проблемы у "Зари" и как их решить?

- Мы знаем наши недостатки. Очень много мячей в наши ворота забивается из зоны наших центральных защитников. Каждый день работаем над исправлением этих ошибок, но, к сожалению, они повторяются.

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- Кто из молодых игроков "Зари", по вашему мнению, в будущем мог бы сыграть на самом высшем уровне?

- Очень сложно говорить это, потому что ребята молодые. Многое зависит от их амбиций и характера. Им нужно работать. Но талантливые, безусловно, есть в нашей команде, - сказал Кривенцов.