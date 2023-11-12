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Днепр-1 сравнивает счет в игре с Шахтером

Премьер-лига
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Сарапий отмечается в конце первого тайма

Днепр-1 сравнивает счет в игре с Шахтером

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською
Новина українською

В 14-м туре "Шахтер" принимает "Днепр-1".

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Гости забили ответный гол в конце первого тайма. Мячом отметился центрбек "Днепра-1" Эдуард Сарапий, удачно подключившись к угловому. Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

Центральный защитник принял участие в 18-и матчах за спортивный клуб и отметился двумя голами и одним ассистом.

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