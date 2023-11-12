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Второй и сразу третий! Днепр-1 вырывается вперед в матче с Шахтером
Хорошая реализация и невероятный штрафной удар
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
В рамках 14-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Днепр-1".
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"Днепр-1" забивает два во втором тайме. Вингер гостей получил мяч на фланге, обыграл Ракицкого, и забил мяч в дальний угол на 51-й минуте поединка.
Через 5 минут - второй. Богдан Леднев забил гол прямым ударом со штрафного.
Днепряне вырываются вперед, общий счет в матче 3:1.
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