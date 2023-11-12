Второй и сразу третий! Днепр-1 вырывается вперед в матче с Шахтером

В рамках 14-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Днепр-1".

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"Днепр-1" забивает два во втором тайме. Вингер гостей получил мяч на фланге, обыграл Ракицкого, и забил мяч в дальний угол на 51-й минуте поединка.

Через 5 минут - второй. Богдан Леднев забил гол прямым ударом со штрафного.

Днепряне вырываются вперед, общий счет в матче 3:1.