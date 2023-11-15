СМИ: Шахтер все же смог добиться компенсации от Тоттенхэма за Соломона

"Шахтер" и "Тоттенхэм" уладили спор по поводу трансфера вингера Манора Соломона.

Как сообщает Fotospor, донецкий клуб все-таки получит компенсацию за израильтянина. Напомним, "шпоры" подписали Соломона, воспользовавшись правилом ФИФА, не заплатив горнякам ни копейки.

Переговоры между клубами длились с лета, и по их результатам лондонцы согласились пойти на условия "Шахтера". По информации источника, "Тоттенхэм" выплатит дончанам 6,5 млн евро, которые горняки когда-то заплатили за игрока. Также украинский клуб получит процент от перепродажи Манора.

Издание пишет, что теперь в аналогичной ситуации оказался "Галатасарай". Турецкий клуб подписал бывшего игрока "Шахтера" Тете, воспользовшись правилом ФИФА. И также отказывался платить деньги. Если "львы" не пойдут на это, то размер компенсации будет определять ФИФА. Ранее Сергей Палкин заявлял, что в контракте Тете была предусмотрена сумма за досрочный разрыв договора - 150 млн евро.