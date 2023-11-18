Михаил Кополовец: Шаран принес много пользы Минаю

Михаил Кополовец поделился своими мыслями о перестановках в клубе и о текущем положении "Миная" в сезоне:

- Если отталкиваться от, без преувеличения, взлета "Миная" в прошлом сезоне, когда он финишировал восьмым, то нынешнее 16 место в турнирной таблице, конечно, неудача. Однако этому есть объяснение.

- Что вы имеете в виду?

- Появление Владимира Шарана у руля "Миная", который до этого с лучшей стороны проявил себя в "Александрии", было большим достижением менеджмента закарпатского клуба. Приход такого квалифицированного специалиста способствовал сплочению коллектива, желанию футболистов прыгнуть выше головы. Это было что-то похожее на первый год работы Мирчи Луческу в киевском "Динамо", когда его подопечные были очень мотивированы, действовали на максимуме. Тогда киевляне завоевали немало трофеев, а у "Миная" еще была, образно говоря, вишенка на торте, когда в заключительном туре "Заре" засчитали техническое поражение в победном поединке с "горожанами", потому что луганчане умудрились выпустить на поле футболиста, которого не внесли в протокол. Подаренные "Зарей" три очка позволили "Минаю" неожиданно оказаться среди середняков.

- Поскольку почивать на лаврах было некогда, то о чем клубное руководство должно было позаботиться, чтобы хотя бы закрепиться на завоеванных позициях?

- Прежде всего, усилить каждую линию квалифицированными новичками. Этого не было сделано. Более того, ряды "Миная" покинуло несколько ведущих игроков. Особенно беспокоила беззубость нападающих.

- Чем можно объяснить пассивность "Миная" на трансферном рынке?

- Скорее всего, скромным бюджетом, который не позволял пригласить известных футболистов. А у тех исполнителей, которые остались в распоряжении Шарана, все резервы уже были реализованы. Хотя отнюдь нельзя сказать, что несмотря на статус аутсайдера, "Минай" был мальчиком для битья. "Горожане" в каждом матче пытались оказать упорное сопротивление, им не откажешь в усердии, однако этого было недостаточно, чтобы прервать безвыигрышную серию. Все же, справедливости ради, следует сказать, что рефери почему-то именно в поединках с участием "Миная" часто ошибались в пользу соперников.

- Так или иначе, но перед ноябрьской паузой в чемпионате УПЛ в СМИ начали появляться инсайды, что Шаран в "Минае" долго не задержится.

- Конечно, с каждым туром положение "Миная" становилось все более угрожающим, и поэтому клубное руководство решило, что изменения на тренерском мостике - один из эффективных вариантов для спасения.

- Почему же тогда об отставке Шарана не сообщили сразу после поражения в последнем матче, а позволили еще даже провести тренировку после многодневного отдыха команды перед ноябрьской паузой?

- Видимо, определенная задержка была вызвана тем, что нужно было время для решения вопроса о компенсации для Шарана и его помощников за досрочное расторжение контракта. Все же, обидно, что так произошло, потому что считаю, что Шаран принес много пользы "Минаю".

- Как вы отреагировали на новость, что Шарана сменил у руля закарпатцев Желько Любенович?

- Сложно дать исчерпывающий ответ, потому что Любенович был сильным футболистом, а какой из него тренер - не знаю. Тем более, что ему надо будет помочь "Минаю" подняться с устоев турнирной таблицы. Хотя, для Любеновича, это конечно, повышение, ведь раньше он у себя на родине работал ассистентом главного тренера, а здесь есть шанс проявить себя в чемпионате УПЛ в роли руководителя.

- Но с другой стороны, не повторит ли он путь своего земляка Ненада Лалатовича, который, возглавив "Зарю", после нескольких неудач луганчан неожиданно попросился в отставку?

- Любенович - выбор клубного руководства "Миная" и теперь очень многое будет зависеть от того, найдет ли оно во время зимнего перерыва средства для усиления состава.

- Говорят, что клубное руководство "Миная" заинтересовано только в выступлении команды в УПЛ, а в случае вылета из элиты этот проект будет закрыт.

- Я слышал такие разговоры, но не прячем преждевременно "Минай". Вся борьба еще впереди, как за место на пьедестале почета, так и среди аутсайдеров.

Кополовец выступал за "Минай" с 2017 по 2021 годы. Также он работал на должности спортивного директора клуба.