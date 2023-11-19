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Алексей Михайличенко: Чемпионат в этом сезоне на удивление интересный. Все возможно, но спрогнозировать трудно

Премьер-лига

Алексей Михайличенко назвал претендента на чемпионство в УПЛ

Алексей Михайличенко: Чемпионат в этом сезоне на удивление интересный. Все возможно, но спрогнозировать трудно

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
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Бывший тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко назвал фаворита в текущем чемпионате Украины.

"Это "Днепр-1", который при Максимове показывает великолепную игру, "Динамо", "Шахтер", "Кривбасс" и "Полесье". Чемпионат в этом сезоне на удивление интересный. Все возможно, но спрогнозировать трудно. Мы же не знаем, как будут выглядеть команды после зимнего перерыва, какие они будут", — рассказал Михайличенко в интервью для "Украинского футбола".

Напомним, Алексей Михайличенко - заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины.

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Источник:
Український футбол
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