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Алексей Михайличенко: Чемпионат в этом сезоне на удивление интересный. Все возможно, но спрогнозировать трудно
Алексей Михайличенко назвал претендента на чемпионство в УПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко назвал фаворита в текущем чемпионате Украины.
"Это "Днепр-1", который при Максимове показывает великолепную игру, "Динамо", "Шахтер", "Кривбасс" и "Полесье". Чемпионат в этом сезоне на удивление интересный. Все возможно, но спрогнозировать трудно. Мы же не знаем, как будут выглядеть команды после зимнего перерыва, какие они будут", — рассказал Михайличенко в интервью для "Украинского футбола".
Напомним, Алексей Михайличенко - заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины.
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