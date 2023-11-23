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Капитан Полесья: Некоторые легионеры еще не до конца понимают, что такое война

Премьер-лига
Обновлено

Артем Козак рассказал об адаптации новичков

Капитан Полесья: Некоторые легионеры еще не до конца понимают, что такое война

instagram.com/fcpolissya_fan

Новина українською

Капитан "Полесья" Артем Козак рассказал об адаптации летних новичков и сыгранности команды.

– Перед началом сезона к команде присоединилось много новичков. Очевидно, что команде нужно было время для сыгранности. Насколько процентов ты чувствуешь сыгранность команды по состоянию на сегодня?

– 70-80%. Кому-то надо больше времени на адаптацию, кому-то меньше. Ребята, которые пришли? В плане общения – им легко. Многие из нас знают английский. Не владеем французским, но нам помогает переводчик, пытается наладить нашу коммуникацию. К быту все привыкли быстро, а вот к игре – еще нужно время.

Тем более, что они приехали издалека, а наша страна еще и в состоянии войны. Думаю, что некоторые ребята еще не понимают, что это такое до конца. Они слышат тревоги, что-то понимают, но не до конца.

– Конкретно с кем у тебя получается лучшее взаимодействие, по твоему мнению?

– Даже не могу кого-то конкретного выделить. Удобно, с Филиппом Будковским, с Василием Грицуком, Евгением Морозко. С Бени немного поймали одну волну. Центр поля: Крушинский, Кушниренко. Да я, наверное, сейчас весь состав назову. С большинством мне очень комфортно в плане понимания.

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Источник:
ФК Полісся
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