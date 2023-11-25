УПЛ. Минай - Кривбасс 0:1. Бандура - не всесилен

Говорить о какой-то новой эпохе в контексте "Миная" слишком пафосно. Да, произошла смена тренера, но это не смена эпохи, а просто попытка руководства клуба спасти тонущую команду. После восьми поражений и шести ничьих (ни одной победы) в четырнадцати турах действительно стоит что-то делать. Угадал ли "Минай" со ставкой на Любеновича? Сказать можно будет с течением времени, но первое впечатление формировалось сегодня, в матче против "Кривбасса".

"Кривбасса", который приехал на Закарпатье после болезненного поражения от "Динамо". Команда Юрия Вернидуба не выдержала бремени лидерства, но еще далеко не все потеряла. Собственно, конкурентоспособность команды проверяется именно в таких ситуациях – когда после падения надо подняться на ноги.

"Кривбасс" хорошо провел первый тайм отчетного матча. С позиции силы. Хотя с игры моментов было мало. Можно вспомнить попытку Задераки после подачи Дебелко, а также прорыв Кожушко по правому флангу уже в конце тайма. Однако очень много остроты были от гостей со стандартов. Со штрафных. Один только Илич мог забивать дважды, когда пробивал хитро для Бандуры, однако опыт Александра помог ему выйти победителем из ситуаций.

Во время еще одного розыгрыша штрафного Илич откатил мяч Кузику и тот бил низом с прицелом под штангу, но и он уперся в стену по фамилии "Бандура". "Минай" делал ставку на быстрый выход из обороны, что моментами удавалось весьма хорошо. Не очень удавалось завершение контратак, на что должен был указать подопечным Любенович. Красиво бил Дмитрук, но это скорее был спонтанный, а не взвешенный, момент.

Первый тайм не был скучным, а второй – и подавно. Во втором "Минай" раскрылся, что подарило нам футбол на встречных курсах. И свои шансы в таком футболе закарпатцы могли выловить. Например, если бы Твердохлеб попал из центра штрафной площади после паса Гечева в неприкрытый вратарем угол.

Позже была хорошая комбинация в исполнении Петько и Кораблина, последний бил с близкого расстояния, но промахнулся. К тому времени "Минай" уже проигрывал, поэтому должен был добавлять еще больше спортивной агрессии. "Кривбасс" после перерыва не превосходил соперника по количеству созданных возможностей, но преобладал в плане реализации. Татарков не использовал выход тет-а-тет с Бандурой, а вот Близниченко, который лишь три минуты назад вышел на поле, результативно пробил после паса Кузика и сбрасывания от Кожушко. Это его первый гол на уровне УПЛ.

"Минай" атаковал в течение финального отрезка поединка. Но прервать затяжную "сухую" серию (восемь матчей) не сумел, что стало одной из причин поражения: низкая реализация, малопродуктивные (по сравнению с соперником) замены, низкое общекомандное мастерство, неумение использовать большинство (Вакулко удалился на 87-й минуте за вторую желтую). По сути, единственный аргумент "Миная" - это Александр Бандура. Но ведь он не всесилен.

А вот "Кривбасс" сравнивается по очкам с лидерами "Полесьем" и "Днепром-1". У последнего, правда, еще есть несыгранный матч этого тура.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 15-й тур. 25.11.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Александр Омельченко

"Минай" - "Кривбасс" 0:1

Гол: Близниченко 64

"Минай": Бандура - Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза - Витенчук (Демиденко 88), Петько - Кораблин (Ралюченко 88), Твердохлеб, Гечев )Одарюк 74) - Вишневский (Гуничев 60)

"Кривбасс": Клищук - Понедельник, Рябов, Стецков, Дибанго - Бизимана (Татарков 61), Илич (Вакулко 75) - Задерака (Близниченко 61), Дебелко (Приходько 46), Д. Кузык - Кожушко (Устименко 88)

Предупреждения: Дмитрук 4, Немчанинов 55, Петько 64 - Вакулко 81, Вакулко 87

Удаление: Вакулко 87 (две желтые 87)