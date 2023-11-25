Срна: Вчера Балакин допустил ошибку. С таким подходом украинские арбитры ненадолго задержатся в Европе

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна как всегда не смолчал относительно судейства во вчерашнем матче донецкой команды с "Полесьем". Та игра завершилась 0:0. Срна оказался недовольным, что в начале матча, а точнее на 10-й минуте, арбитр Николай Балакин не удалил игрока "Полесья" за фол против Бондаря.

Во-первых, хочу поздравить "Полесье" с заработанным очком. Хорошая команда, желаю им удачи в дальнейшем в чемпионате Украины. Мы играли очень хорошо, заслуживали большего, но, к сожалению, в последних двух играх УПЛ получили лишь одно очко. Но самое главное то, что мы играем хорошо и создаем моменты, а реализация придет, и с такой игрой результат тоже будет. Сейчас для нас очень важно подготовиться к поединку с "Антверпеном" и сделать все возможное, чтобы остаться в еврокубках. Это очень важно для "Шахтера" и для украинского футбола.

К сожалению, хочу еще раз вернуться к вчерашней игре, где судья VAR господин Балакин допустил очень серьезную ошибку. И молчать об этом мы больше не можем. С начала чемпионата футболисты "Шахтера" получили пять красных карточек. Из них три удаления, по моему мнению, были справедливыми. Однако даже более легкие наши фолы заканчивались удалениями, а вчера на 10-й минуте была чистая красная карточка на Бондари, и это даже никто не обсуждает. Не знаю, к кому с этим обращаться, поэтому обращаюсь к УАФ и соответствующим органам и хочу сказать, что это уже не случайность. Мне это напомнило предыдущий чемпионат, когда Мудрик в матче с "Рухом" получил красную карточку на ровном месте. В начале этого чемпионата Бондаренко, который вообще в жизни не фолил, уже две красные получил, а также Чигринский, Ракицкий, Гочолеишвили - я хочу, чтобы все посмотрели на эти красные карточки и сравнили со вчерашним фолом, где карточку не дали. Вы знаете, что "Шахтер" купил две системы VAR, "Полесье" приобрело один VAR - и это не для того, чтобы их судили как-то иначе, а чтобы в украинском футболе были порядок и честность. Но хочу сказать, что иногда лучше, чтобы арбитры судили без VAR, потому что я понимаю ошибки арбитров, ведь они также люди, я понимаю ошибки, когда VAR нет. Однако вчера была чистая ошибка, которая не является случайной. Поэтому обращаюсь, чтобы этот момент разобрали.

Господин Балакин судил в Европе, насколько я понимаю, две игры в течение последних трех-четырех недель. Я господина Балакина считаю молодым и перспективным арбитром, но вчера он допустил очень серьезную ошибку, которая не соответствует его уровню. И я думаю, что с таким подходом украинские арбитры ненадолго задержатся в Европе.

И пусть на меня никто не обижается, но большинство арбитров могли бы посмотреть на Екатерину Монзуль и ее бригаду, на то, как они судят. Они могут стать примером для очень многих арбитров в Украине. Спасибо.