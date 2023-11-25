Лавриненко о победе над Металлистом 1925: Мы понимали, что это стратегическая для нас игра

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко признается, что если бы сегодня ровенчане уступили "Металлисту 1925", дела у них бы были откровенно плохими. Но "Вересу" в матче с 7-ю голами таки удалось вырвать победу. 4:3 на табло в Ровно.

Довольны результатом. Это такая долгожданная победа, мы над ней долго работали. Она забрала много сил, эмоций, но главное, что это победа. Нам удалось выиграть благодаря безумному желанию, благодаря пониманию того, что это стратегическая для нас игра. Мы очень хотели победить, настраивались на это. Мы дважды по ходу встречи уступали, но ребята нашли в себе силы и эмоции переломить ход игры.

Перед матчем мы говорили подопечным, что это ключевая для нас игра. Все взрослые футболисты и понимают, если бы проиграли, было бы очень мало шансов бороться дальше. В перерыве говорил, что нужно играть, не смотреть на счет на табло. Однако так случилось, что в начале второго тайма пропустили".