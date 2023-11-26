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Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1
Кривбасс Юрия Вернидуба впервые победил Минай в УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Удивительно, но в прошлом сезоне "Кривбасс" не побеждал "Минай". И даже не забивал ему голов. Сейчас же, в 15-м туре текущего чемпионата, победа криворожан выглядела неотвратимо. "Кривбасс" – один из лидеров турнирной таблицы, а "Минай" – глубокий аутсайдер. Так что все вполне закономерно.
Но "Кривбассу" было трудно. Это воочию видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Он делится с читателями своими лучшими фотороботами.
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