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Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1

Премьер-лига

Кривбасс Юрия Вернидуба впервые победил Минай в УПЛ

Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Удивительно, но в прошлом сезоне "Кривбасс" не побеждал "Минай". И даже не забивал ему голов. Сейчас же, в 15-м туре текущего чемпионата, победа криворожан выглядела неотвратимо. "Кривбасс" – один из лидеров турнирной таблицы, а "Минай" – глубокий аутсайдер. Так что все вполне закономерно.

Но "Кривбассу" было трудно. Это воочию видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Он делится с читателями своими лучшими фотороботами.

Фотогалерея

Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 1Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 1Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 2Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 3Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 4Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 5Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 6Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 7Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 8Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 9Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 1Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 2Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 3Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 4Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 5Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 6Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 7Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 8Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 9Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 10Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 1Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 2Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 3Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 4Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 5Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 6Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 7Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 8Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 9Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 10Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 1Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 2Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 3Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 4Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 5Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 6Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 7Неотвратимое. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 0:1 - фото 8
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