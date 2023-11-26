Тренер Металлиста 1925: Не хочу обсуждать решение судей, но пенальти в ворота Вереса был очень вероятным

Игру УПЛ "Верес" - "Металлист 1925" главный тренер вторых Олег Голодюк пропускал из-за дисквалификации. Поэтому на тренерском мостике находился его ассистент Сергей Вольваков. Интересно, что на послематчевую пресс-конференцию пришел третий тренер харьковчан - Максим Цвиренко.

"Верес" победил 4:3. На последних секундах матча возник спорный эпизод с намеком на игру рукой игрока ровненчан Свитюхи в штрафной площадке. Отметим, что игру обслуживал Виталий Романов.

Эмоции - не очень положительные. Мы не добыли очки. А это самое важное. По игре - я не хочу обсуждать решение судей. Только скажу, что пенальти в ворота соперника в компенсированное время был очень вероятным.

Пока команды играли в равных составах - наша игра нравилась. Мы контролировали ход матча. Но если ты хочешь играть с мячом - ты уязвим к контратакам. Одна наша ошибка обернулась контратакой и красной карточкой. И мы уже весь матч играем в меньшинстве.

Что-то анализировать в игре одиннадцать на десять - это уже... В перерыве договорились играть агрессивнее, не бояться играть один в один. Это хорошо сработало, мы дважды забили. К сожалению, не удержали победу. Немного не повезло. Даже при счете - 3:3 мы могли забивать еще и вырывать победу.

Артем Габелок - получил повреждение. Нужно время, чтобы узнать, насколько все серьезно, - сказал Максим Цвиренко.