КДК УАФ дисквалифицировала Голодюка за нецензурные высказывания в адрес судьи

Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк пропустит матч против "Вереса". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Причиной стала дисквалификация наставника. КДК УАФ рассмотрел поведение официальных лиц харьковского клуба после матча против "Полесья" в прошлом туре. Комитет принял следующие решения:

отстранить тренера ФК "Металлист 1925" Олега Голодюка на 3 игры (2 - условно) за нецензурные и оскорбительные высказывания;

отстранить помощника тренера Евгения Котова на 3 матча за нецензурные и оскорбительные высказывания, а также агрессивное поведение (после матча Котов в знак протеста выбил мяч из рук арбитра Ярослава Козика);

оштрафовать ФК “Металлист 1925” на 10 тысяч гривен.

Учитывая это, в следующую субботу, 25 ноября, руководить действиями харьковчан со скамьи для запасных смогут только тренер-аналитик Максим Цвиренко, или наставник вратарей Сергей Вольваков, или тренер по ОФП Андрей Шабалин.

Сейчас "Металлист 1925" находится на 11 месте в УПЛ. В активе команды 15 набранных очков в 13 матчах.