  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. КДК УАФ дисквалифицировала Голодюка за нецензурные высказывания в адрес судьи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КДК УАФ дисквалифицировала Голодюка за нецензурные высказывания в адрес судьи

Премьер-лига
Обновлено

Также клуб был оштрафован

КДК УАФ дисквалифицировала Голодюка за нецензурные высказывания в адрес судьи

metalist1925.com

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк пропустит матч против "Вереса". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Причиной стала дисквалификация наставника. КДК УАФ рассмотрел поведение официальных лиц харьковского клуба после матча против "Полесья" в прошлом туре. Комитет принял следующие решения:

  • отстранить тренера ФК "Металлист 1925" Олега Голодюка на 3 игры (2 - условно) за нецензурные и оскорбительные высказывания;
  • отстранить помощника тренера Евгения Котова на 3 матча за нецензурные и оскорбительные высказывания, а также агрессивное поведение (после матча Котов в знак протеста выбил мяч из рук арбитра Ярослава Козика);
  • оштрафовать ФК “Металлист 1925” на 10 тысяч гривен.
Читайте такжеГолодюк: У Полесья было на три человека больше на поле. Надеюсь, что рефери будет спать спокойно

Учитывая это, в следующую субботу, 25 ноября, руководить действиями харьковчан со скамьи для запасных смогут только тренер-аналитик Максим Цвиренко, или наставник вратарей Сергей Вольваков, или тренер по ОФП Андрей Шабалин.

Сейчас "Металлист 1925" находится на 11 месте в УПЛ. В активе команды 15 набранных очков в 13 матчах.

По теме
yellow-arrow
"На выезде, и дома каждый может обыграть каждого": Денис Бойко о ситуации в таблице УПЛ и психологии пенальти
yellow-arrow
Бандейра в Кривом Роге. Кривбасс подписал 22-летнего португальца
yellow-arrow
Вернулся в Украину. Минай объявил имя нового тренера
Олег Голодюк Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости