Голодюк: У Полесья было на три человека больше на поле. Надеюсь, что рефери будет спать спокойно

Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк остался недовольным работой рефери Ярослава Козика в проигранном матче УПЛ с "Полесьем" (1:2).

"Сейчас трудно о чем-то говорить, эмоции сейчас переполняют, нужно немного отойти. Мы поблагодарили ребят за этот сегодняшний матч. Нам надо во многом улучшать игру. Не получалось сыграть так, как планировали. Надо отметить класс соперника, играли против очень хорошей команды, но учитывая, что у них было сегодня на три человека на поле больше, претензий к команде нет.

Имею ли я в виду арбитров? Если их так можно назвать после сегодняшнего матча... Мне... ладно, проехали. Если буду говорить, меня запикают.

Претензии к судье есть не только по поводу пенальти, но всех 90 минут как он провел матч. Надеюсь, что он будет спать сегодня спокойно.

У нас многое сегодня не получалось, надо много над чем работать, в частности над выходами в атаку", – сказал Голодюк после матча телетранслятору.