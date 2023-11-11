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Голодюк: У Полесья было на три человека больше на поле. Надеюсь, что рефери будет спать спокойно
Тренер Металлиста 1925 не считает, что Ярослава Козика можно называть арбитром
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк остался недовольным работой рефери Ярослава Козика в
Имею ли я в виду арбитров? Если их так можно назвать после сегодняшнего матча... Мне... ладно, проехали. Если буду говорить, меня запикают.
Претензии к судье есть не только по поводу пенальти, но всех 90 минут как он провел матч. Надеюсь, что он будет спать сегодня спокойно.
У нас многое сегодня не получалось, надо много над чем работать, в частности над выходами в атаку", – сказал Голодюк после матча телетранслятору.
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