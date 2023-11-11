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Голодюк: У Полесья было на три человека больше на поле. Надеюсь, что рефери будет спать спокойно

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Металлиста 1925 не считает, что Ярослава Козика можно называть арбитром

Голодюк: У Полесья было на три человека больше на поле. Надеюсь, что рефери будет спать спокойно

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк остался недовольным работой рефери Ярослава Козика в проигранном матче УПЛ с "Полесьем" (1:2).

"Сейчас трудно о чем-то говорить, эмоции сейчас переполняют, нужно немного отойти. Мы поблагодарили ребят за этот сегодняшний матч. Нам надо во многом улучшать игру. Не получалось сыграть так, как планировали. Надо отметить класс соперника, играли против очень хорошей команды, но учитывая, что у них было сегодня на три человека на поле больше, претензий к команде нет.

Имею ли я в виду арбитров? Если их так можно назвать после сегодняшнего матча... Мне... ладно, проехали. Если буду говорить, меня запикают.

Претензии к судье есть не только по поводу пенальти, но всех 90 минут как он провел матч. Надеюсь, что он будет спать сегодня спокойно.

У нас многое сегодня не получалось, надо много над чем работать, в частности над выходами в атаку", – сказал Голодюк после матча телетранслятору.

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Комментарии
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Американец 2000
11.11.2023 в 19:21
Ну судья в этой игре редкий пдрс ((((((((((
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
11.11.2023 в 19:21
Ну судья в этой игре редкий пдрс ((((((((((
Ответить
1
0

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