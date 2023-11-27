"Обычный бред", - Лучи прояснил ситуацию со своим новым контрактом с УАФ

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о ситуации со своим трудовым контрактом с Ассоциацией.

Ранее была информация, что УАФ продлила контракт с функционером до лета 2024 . Лучи подтвердил, что его соглашение действует до этого срока, однако при этом, это была изначальная позиция, а не пролонгирование контракта.

"Продление контракта? Usual nonsense, обычный бред. Мой контракт и без того действовал до августа 2024 года, - сказал Лучи ведущему программы "ТаТоТаке" Максиму Гиленко.

Напомним, что некоторые клубы УПЛ выступают за кардинальную реформу в судейском корпусе. В частности, выдвигаются предложения о том, чтобы арбитры публично объясняли свои решения на поле после просмотра ВАР. Также планируется вывести в публичное пространство финансовую отчетность, что должно помочь побороть коррупцию в судейском корпусе.