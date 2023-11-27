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"Обычный бред", - Лучи прояснил ситуацию со своим новым контрактом с УАФ
Функционер будет работать до 2024-го, но продления контракта не было
Фото: uaf.ua/ Автор - Павел Кубанов
Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о ситуации со своим трудовым контрактом с Ассоциацией.
Ранее была информация, что
"Продление контракта? Usual nonsense, обычный бред. Мой контракт и без того действовал до августа 2024 года, - сказал Лучи ведущему программы "ТаТоТаке" Максиму Гиленко.
Напомним, что некоторые клубы УПЛ выступают за кардинальную реформу в судейском корпусе. В частности, выдвигаются предложения о том, чтобы арбитры публично объясняли свои решения на поле после просмотра ВАР. Также планируется вывести в публичное пространство финансовую отчетность, что должно помочь побороть коррупцию в судейском корпусе.
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