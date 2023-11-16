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УАФ продлила контракт с Лучано Лучи, несмотря на желание некоторых клубов осуществить реформу судейского корпуса

Премьер-лига

Итальянец продолжит свою работу в Украине

УАФ продлила контракт с Лучано Лучи, несмотря на желание некоторых клубов осуществить реформу судейского корпуса

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

УАФ продлила контракт с итальянским куратором Комитета арбитров Лучано Лучи. Об этом стало известно UA-Футбол из собственных источников.

Договор переподписан до конца текущего сезона, то есть – до июня 2024-го года. Отметим, что предыдущее соглашение Лучи с УАФ закончилось в октябре этого года, но на встрече с клубами, которая проходила онлайн, итальянский куратор заявлял, что хочет продолжить свою работу.

В то же время известно, что некоторые клубы УПЛ выступают за кардинальную реформу в судейском корпусе. В частности, выдвигаются предложения о том, чтобы арбитры публично объясняли свои решения на поле после просмотра ВАР, как это делалось на женском чемпионате мира 2023, где работала Екатерина Монзуль. Также планируется вывести в публичное пространство финансовую отчетность, что должно помочь побороть коррупцию в судейском корпусе.

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Реформа предусматривает смену специалистов в судейском корпусе. В то же время, известно, что в ходе этой реформы не планируется отказываться от сотрудничества с ведущими зарубежными специалистами в области арбитража. Их могут привлекать к анализу судейских решений, объяснению резонансных случаев, обмену опытом и тому подобное.

Известно, что Лучано Лучи – против любых реформ.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 10:01
УАФ - это Спрут.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
16.11.2023 в 10:01
УАФ - это Спрут.
Ответить
0
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