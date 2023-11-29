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Динамо перенесло время начала матча с Оболонью

Премьер-лига

Игра начнется на 4 часа раньше

Динамо перенесло время начала матча с Оболонью

ФК Динамо

Новина українською

Произошло изменение времени начала матча 17-го тура УПЛ "Динамо" - "Оболонь", сообщает пресс-служба "бело-синих". Эта игра в рамках завершающего перед зимним перерывом состоится в понедельник, 11 декабря.

Сначала планировалось, что поединок начнется в 19:00, однако по взаимной договоренности сторон начало игры перенесено на более раннее время. И в итоге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00.

Также стало известно время начала перенесенного матча 3-го тура УПЛ между "Динамо" и "Металлистом 1925", который пройдет 7 декабря. Итак, футболисты начнут поединок в 15:00.

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Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Комментарии
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Kondor (Веселе)
29.11.2023 в 15:16
Ну полюбляють переносити туди-сюди матчі динамівці-хлібом не корми.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
29.11.2023 в 15:16
Ну полюбляють переносити туди-сюди матчі динамівці-хлібом не корми.
Ответить
0
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