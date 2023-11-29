Динамо перенесло время начала матча с Оболонью

Произошло изменение времени начала матча 17-го тура УПЛ "Динамо" - "Оболонь", сообщает пресс-служба "бело-синих". Эта игра в рамках завершающего перед зимним перерывом состоится в понедельник, 11 декабря.

Сначала планировалось, что поединок начнется в 19:00, однако по взаимной договоренности сторон начало игры перенесено на более раннее время. И в итоге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 .