Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо перенесло время начала матча с Оболонью
Игра начнется на 4 часа раньше
ФК Динамо
Произошло изменение времени начала матча 17-го тура УПЛ "Динамо" - "Оболонь", сообщает пресс-служба "бело-синих". Эта игра в рамках завершающего перед зимним перерывом состоится в понедельник, 11 декабря.
Сначала планировалось, что поединок начнется в 19:00, однако по взаимной договоренности сторон начало игры перенесено на более раннее время. И в итоге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00.
Также стало известно время начала перенесенного матча 3-го тура УПЛ между "Динамо" и "Металлистом 1925", который пройдет 7 декабря. Итак, футболисты начнут поединок в 15:00.
Популярное сейчас
- Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
- Наставник Антверпена раскритиковал судейство в матче с Шахтером
- Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Комментарии 1