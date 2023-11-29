Источник раскрыл подробности травмы форварда Днепра-1

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов был заменен в перерыве матче 15-го тура УПЛ против "Черноморца" (5:2) из-за травмы.

Вчера форвард прошел медосбледование на МРТ, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, диагноз более-менее благоприятный: у игрока отсутствуют костные повреждения, но есть сильный ушиб мягких тканей и отек.

По прогнозу клубных медиков Филиппов имеет шансы восстановиться к следующему матчу "Днепра-1" - в субботу (2 декабря), против "Ворсклы".

В текущем сезоне Александр отыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.