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Источник раскрыл подробности травмы форварда Днепра-1

Премьер-лига

Стал известен диагноз Филиппова

Источник раскрыл подробности травмы форварда Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

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Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов был заменен в перерыве матче 15-го тура УПЛ против "Черноморца" (5:2) из-за травмы.

Вчера форвард прошел медосбледование на МРТ, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, диагноз более-менее благоприятный: у игрока отсутствуют костные повреждения, но есть сильный ушиб мягких тканей и отек.

По прогнозу клубных медиков Филиппов имеет шансы восстановиться к следующему матчу "Днепра-1" - в субботу (2 декабря), против "Ворсклы".

В текущем сезоне Александр отыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Александр Филиппов СК Днепр-1 ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
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