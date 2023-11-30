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Основной голкипер Кривбасса продлил контракт с клубом

Премьер-лига

Андрей Клищук остается в Кривом Роге до лета 2025 года

Основной голкипер Кривбасса продлил контракт с клубом

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" продлил контракт с голкипером команды Андреем Клищуком. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Клищук защищает цвета "Кривбасс" с 2022 года.

31-летний футболист сыграл 29 матчей за криворожан 29 матчей и пропустил 23 гола. В активе 12 поединков "на ноль". В текущем сезоне Андрей сыграл в 16 матчах, в том числе 1 в Кубке Украины, пропустил 16 голов; 6 поединков сыграл "на ноль".

"Переговоры шли недолго. Очень благодарен Андрею за то, что мы очень быстро решили все вопросы. Клищук является основным вратарем команды в первой части сезона, он все доказал. Совместно с тренерским штабом и президентом, что будем рассчитывать на него и в дальнейшем. И это уже второй раз мы продолжаем с ним контракт", - сказал генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбас
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