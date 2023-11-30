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Основной голкипер Кривбасса продлил контракт с клубом
Андрей Клищук остается в Кривом Роге до лета 2025 года
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" продлил контракт с голкипером команды Андреем Клищуком. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Клищук защищает цвета "Кривбасс" с 2022 года.
31-летний футболист сыграл 29 матчей за криворожан 29 матчей и пропустил 23 гола. В активе 12 поединков "на ноль". В текущем сезоне Андрей сыграл в 16 матчах, в том числе 1 в Кубке Украины, пропустил 16 голов; 6 поединков сыграл "на ноль".
"Переговоры шли недолго. Очень благодарен Андрею за то, что мы очень быстро решили все вопросы. Клищук является основным вратарем команды в первой части сезона, он все доказал. Совместно с тренерским штабом и президентом, что будем рассчитывать на него и в дальнейшем. И это уже второй раз мы продолжаем с ним контракт", - сказал генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко.
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