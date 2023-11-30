Основной голкипер Кривбасса продлил контракт с клубом

"Кривбасс" продлил контракт с голкипером команды Андреем Клищуком. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Клищук защищает цвета "Кривбасс" с 2022 года.

31-летний футболист сыграл 29 матчей за криворожан 29 матчей и пропустил 23 гола. В активе 12 поединков "на ноль". В текущем сезоне Андрей сыграл в 16 матчах, в том числе 1 в Кубке Украины, пропустил 16 голов; 6 поединков сыграл "на ноль".