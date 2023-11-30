Будковский: Мы с Александром Усиком самые мощные форварды Украины

Нападающий "Полесья" Филипп Будковский рассказал о чемпионе мира по боксу в супертяжелом дивизионе Александре Усике, который также является игроком житомирского клуба.

- Вы и Александр Усик - самые мощные форварды в Украине?

- Наверное, да. Антропометрия у меня и у него похожа. Это машина. Машина украинского бокса.

- На тренировках боролись с ним за верховые мячи?

- Пока нет, не так много тренировок совместных было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта - дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против "Динамо" Киев", - сказал Будковский в интервью Українському футболу.

Напомним, ближайший бой Усик проведет 17 февраля 2024 года - украинец сразится с британцом Тайсоном Фьюри.