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Будковский: Мы с Александром Усиком самые мощные форварды Украины
Игрок "Полесья" также назвал мечту боксера
Фото: ФК Полісся
Нападающий "Полесья" Филипп Будковский рассказал о чемпионе мира по боксу в супертяжелом дивизионе Александре Усике, который также является игроком житомирского клуба.
- Вы и Александр Усик - самые мощные форварды в Украине?
- Наверное, да. Антропометрия у меня и у него похожа. Это машина. Машина украинского бокса.
- На тренировках боролись с ним за верховые мячи?
- Пока нет, не так много тренировок совместных было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта - дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против "Динамо" Киев", - сказал Будковский в интервью Українському футболу.
Напомним, ближайший бой Усик проведет 17 февраля 2024 года - украинец сразится с британцом Тайсоном Фьюри.
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