  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будковский: Мы с Александром Усиком самые мощные форварды Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будковский: Мы с Александром Усиком самые мощные форварды Украины

Премьер-лига
Обновлено

Игрок "Полесья" также назвал мечту боксера

Будковский: Мы с Александром Усиком самые мощные форварды Украины

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Нападающий "Полесья" Филипп Будковский рассказал о чемпионе мира по боксу в супертяжелом дивизионе Александре Усике, который также является игроком житомирского клуба.

- Вы и Александр Усик - самые мощные форварды в Украине?

- Наверное, да. Антропометрия у меня и у него похожа. Это машина. Машина украинского бокса.

- На тренировках боролись с ним за верховые мячи?

- Пока нет, не так много тренировок совместных было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта - дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против "Динамо" Киев", - сказал Будковский в интервью Українському футболу.

Напомним, ближайший бой Усик проведет 17 февраля 2024 года - украинец сразится с британцом Тайсоном Фьюри.

По теме
yellow-arrow
"Сколько можно? Как ты так играешь". Защитник Динамо рассказал о встречах с хейтерами на улице
yellow-arrow
Полесье - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Полесье - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.12.2023
Филипп Будковский Полесье (Житомир) Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости