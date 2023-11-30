Вирт: Из недостатков Ризныка - потеря концентрации. Бывает что хорошо играет, а потом раз и ляп

Экс-вратарь "Шахтера" Юрий Вирт разобрал игру в текущем сезоне основного кипера "горняков" Дмитрия Ризныка .

— Я хочу сказать, что у Ризныка в матче против "Антверпена" было больше работы, чем в игре с "Барселоной". Очень надежно сыграл. Те эпизоды, в которых надо было выручить — он выручал. Чем классные вратари сейчас? Да, они ловят свои мячи, которые надо ловить, ну и в матче 2−3 раза выручают команду. Вот доказательство: почти на последних секундах Ризнык сыграл очень удачно, отразил удар и принес команде важную победу. Очень надежно играет на линии, на выходах, ногами. Поэтому он прогрессирует и растет. Это достойная замена Трубину. Но так как в Лиге чемпионов надо играть каждый матч. И в чемпионате, и в кубке. Тогда и вырастет Ризнык в очень классного вратаря. Есть где-то такое, что концентрация не такая. На еврокубки футболисты максимально заряженные выходят, а в чемпионате Украины горнякам где-то этого и не хватает. Потому что легкомысленно относятся. Думают, что на классе обыграют. Поэтому и в УПЛ не такой результат, который мы видим в ЛЧ. Давайте вспомним период после "Барселоны". Обыгрывают чемпиона Испании, проигрывают "Днепру-1", проигрывают контрольную игру "Руху" и не побеждают "Полесье". Что это значит, сами понимаете. Концентрация и самоотдача на всех поединках должна быть одинаковая.

— Вы сравнили Ризныка с Трубиным. Ризнык может стать новым Трубиным в "Шахтере" для экспорта в топ-чемпионат? С его талантом и игрой сейчас.

— Ну, конечно. Из-за таких игр, как в Лиге чемпионов. Здесь за тобой следят, видят, что ты там на ноль сыграл, там на ноль сыграл. Тобой интересуются скауты и за тобой следят. Именно через игры на международные арене, как было с Трубиным. У него шикарная игра в еврокубках была. Можем вспомнить поединки с "Реалом", "Интером". Поэтому и так надо действовать. Продолжать через еврокубки показывать хороший уровень и тогда попадешь под прицел какого-то хорошего клуба.

— Что вам нравится в Ризныке сейчас? Чем он особенный, а над чем надо еще поработать?

— Ну тут надо с ним лично работать и видеть недостатки и преимущества изнутри процесса. Хотя на линии ворот все хорошо, у него очень хорошая реакция. На выход идет, не боится, плюс ногами хорошо играет. Но Пятов с ним все время работает. И недостатки понемногу устраняют. Из недостатков — здесь потеря концентрации. У него такое есть, что хорошо играет, а потом раз и ляп. Но это все ошибаются. А так у него все есть, чтобы стать классным голкипером.