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Шахтер огласил четырех претендентов на звание лучшего игрока ноября

Премьер-лига
Обновлено

Голкипер, два хавбека и форвард

Шахтер огласил четырех претендентов на звание лучшего игрока ноября

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

"Шахтер" огласил четырех претендентов на звание лучшего игрока команды в ноябре.

В список вошли голкипер Дмитрий Ризнык, полузащитники Георгий Судаков и Александр Зубков, форвард Даниил Сикан.

Ризнык в ноябре провел пять матчей, в которых пропустил 3 гола и 4 поединка отстоял "на ноль".

На счету Судакова 5 матчей без результативных действий, Зубков провел 5 поединков, в которых хавбек забил 1 гол и отдал 1 ассист. Сикан в своих 5 матчах ноября забил два гола.

Проголосовать за своего претендента может каждый желающий можно в телеграм-канале "Шахтера".

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