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Шахтер огласил четырех претендентов на звание лучшего игрока ноября
Голкипер, два хавбека и форвард
Михайло Лозовий, UA-Football
"Шахтер" огласил четырех претендентов на звание лучшего игрока команды в ноябре.
В список вошли голкипер Дмитрий Ризнык, полузащитники Георгий Судаков и Александр Зубков, форвард Даниил Сикан.
Ризнык в ноябре провел пять матчей, в которых пропустил 3 гола и 4 поединка отстоял "на ноль".
На счету Судакова 5 матчей без результативных действий, Зубков провел 5 поединков, в которых хавбек забил 1 гол и отдал 1 ассист. Сикан в своих 5 матчах ноября забил два гола.
Проголосовать за своего претендента может каждый желающий можно в
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