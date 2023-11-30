Шахтер огласил четырех претендентов на звание лучшего игрока ноября

"Шахтер" огласил четырех претендентов на звание лучшего игрока команды в ноябре.

В список вошли голкипер Дмитрий Ризнык, полузащитники Георгий Судаков и Александр Зубков, форвард Даниил Сикан.

Ризнык в ноябре провел пять матчей, в которых пропустил 3 гола и 4 поединка отстоял "на ноль".

На счету Судакова 5 матчей без результативных действий, Зубков провел 5 поединков, в которых хавбек забил 1 гол и отдал 1 ассист. Сикан в своих 5 матчах ноября забил два гола.