Габовда: Уважаем Полесье, но готовы дать серьезный бой

Исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Полесьем".

"К матчу с "Полесьем" команда из-за непростых погодных условий готовилась на синтетическом поле. Но ребята - профессионалы. Для них не будет проблемой перейти на травяной газон.

Чувствую, что команда позитивно настроена. Победа над "Металлистом 1925" добавила нам уверенности. Поэтому есть предчувствие, что проведем хороший матч и получим нужный результат.

"Полесье" может позволить себе покупать классных игроков. Очень хорошая команда. Мы уважаем этого соперника, но готовы дать ему серьезный бой", - сказал Габовда.