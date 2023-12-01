Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Габовда: Уважаем Полесье, но готовы дать серьезный бой
И. о. спортивного директора "Вереса" - о предстоящем матче УПЛ
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Полесьем".
"К матчу с "Полесьем" команда из-за непростых погодных условий готовилась на синтетическом поле. Но ребята - профессионалы. Для них не будет проблемой перейти на травяной газон.
Чувствую, что команда позитивно настроена. Победа над "Металлистом 1925" добавила нам уверенности. Поэтому есть предчувствие, что проведем хороший матч и получим нужный результат.
"Полесье" может позволить себе покупать классных игроков. Очень хорошая команда. Мы уважаем этого соперника, но готовы дать ему серьезный бой", - сказал Габовда.
Матч "Полесье" - "Верес" состоится сегодня, 1 декабря и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Прямая путевка в Лигу чемпионов – это реальность. Но только для Шахтера
- Минай и Динамо рассудит Шандор: судейские назначения на 16-й тур УПЛ
- Ликвидировано 1280 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Днепр-1 - единоличный лидер, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО