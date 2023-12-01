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Габовда: Уважаем Полесье, но готовы дать серьезный бой

Премьер-лига

И. о. спортивного директора "Вереса" - о предстоящем матче УПЛ

Габовда: Уважаем Полесье, но готовы дать серьезный бой

Фото: НК Верес

Новина українською

Исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Полесьем".

"К матчу с "Полесьем" команда из-за непростых погодных условий готовилась на синтетическом поле. Но ребята - профессионалы. Для них не будет проблемой перейти на травяной газон.

Чувствую, что команда позитивно настроена. Победа над "Металлистом 1925" добавила нам уверенности. Поэтому есть предчувствие, что проведем хороший матч и получим нужный результат.

"Полесье" может позволить себе покупать классных игроков. Очень хорошая команда. Мы уважаем этого соперника, но готовы дать ему серьезный бой", - сказал Габовда.

Матч "Полесье" - "Верес" состоится сегодня, 1 декабря и начнется в 17:00.

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Источник:
НК Верес
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