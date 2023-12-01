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Ассистент тренера Полесья: Боевая игра с Вересом. Так она на ножах и завершилась
Полесье пропустило на 90+7 минуте
nkveres.com
Ассистент главного тренера "Полесья" Владимир Кныш прокомментировал
"Боевая игра. Так она по-боевому на ножах и завершилась. Никто сегодня не хотел проигрывать. И "Верес", наверное, заслужил свой гол.
Сейчас такой чемпионат, что каждый может выиграть у каждого. Эта игра тому подтверждение. Поэтому на турнирную таблицу лучше не обращать внимание.
Насчет Бени Макуана. Он неделю не тренировался, получил травму в матче с "Шахтером". Поэтому сегодня он сыграл столько, сколько мог.
Мы не смогли реализовать свое территориальное преимущество. "Верес" хорошо играл в низком и среднем блоке. Поэтому мы не создали много шансов", - сказал Кныш.
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