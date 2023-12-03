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"Мы выйдем на поле и сделаем то, что готовили в течение недели": Ярослав Мартынюк - о предстоящей игре с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Полузащитник харьковской команды о подготовке к игре

"Мы выйдем на поле и сделаем то, что готовили в течение недели": Ярослав Мартынюк - о предстоящей игре с Шахтером

УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в рамках 16 тура УПЛ "Шахтер" сыграет против "Металлиста 1925". Полузащитник харьковской команды Ярослав Мартынюк рассказал, что ожидает от игры.

Впереди игра против "Шахтера", который на этой неделе сыграл в Лиге чемпионов. Факт психологической и физической усталости соперника сыграет вам на руку?

"Шахтер" это чемпион Украины, но мы будем выходить на поле и делать то, что готовили в течение недели. Мы уважаем "Шахтер", как и любую команду чемпионата, будут ли они измучены физически или психологически? Возможно, игра покажет на что мы способны.

Насколько изменился "Шахтер" при Марино Пушиче? Это уже не такая команда, с которой вы играли в первом туре?

При новом тренере игра изменилась, это однозначно. Теперь их игра напоминает тот период, когда команду тренировал Де Дзерби. Видно, что игроки получают удовольствие от игры, чего стоит только победа над Барселоной.

Напомним, что сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник:
УПЛ
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