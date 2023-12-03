  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. “Техническое поражение Минаю не угрожает. Стадион сертифицирован УАФ”: в УПЛ прокомментировали перенос матча против Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

“Техническое поражение Минаю не угрожает. Стадион сертифицирован УАФ”: в УПЛ прокомментировали перенос матча против Динамо

Премьер-лига

Вот такой футбол, ребята

“Техническое поражение Минаю не угрожает. Стадион сертифицирован УАФ”: в УПЛ прокомментировали перенос матча против Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал инцидент с переносом матча "Минай" - "Динамо" из-за ненадлежащего освещения на стадионе закарпатцев:

- Почему матчи УПЛ проходят на стадионе, не имеющем должного освещения?

- Поскольку нормативно-правовыми документами УАФ предусмотрено, что допуском стадионов к соревнованиям в УПЛ и ПФЛ занимается именно УАФ, этот вопрос лучше адресовать соответствующему аттестующему стадионы комитету УАФ.

- А угрожает ли теперь "Миную" техническое поражение из-за сегодняшней ситуации с матчем против "Динамо"?

- Поскольку данный стадион сегодня сертифицирован УАФ и допущен к проведению матчей Украинской Премьер-Лиги, то на данный момент о техническом поражении речь не идет.

Тем более, на этом стадионе в течение сезона уже состоялось много матчей, как и в прошлом сезоне он принимал матчи УПЛ”, - ответил Дикий для Ua.Tribuna.com.

Скорее всего, матч будет проведен уже весной. Пока официальной информации о новой дате поединка нет.

Добавим, что у "Динамо" уже на четыре сыгранных матча меньше, чем, например, у первой тройки чемпионата: 12 против 16. 7 декабря киевляне проведут перенесенный поединок третьего тура против "Металлиста 1925".

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Металлист-1925. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - ЛНЗ 1:3. Тут уже Григорчуку не на что сетовать
yellow-arrow
Очередное испытание для Пушича. Текстовая онлайн-трансляция матча УПЛ Шахтер - Металлист 1925
Динамо (Киев) Евгений Дикий ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ua.Tribuna.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
K-Spirit (Киев)
03.12.2023 в 17:55
Ну раз деньги заносили в УАФ, а не УПЛ, то там и спрашивайте. А деньги ушли на залоги.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
K-Spirit (Киев)
03.12.2023 в 17:55
Ну раз деньги заносили в УАФ, а не УПЛ, то там и спрашивайте. А деньги ушли на залоги.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости