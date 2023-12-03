“Техническое поражение Минаю не угрожает. Стадион сертифицирован УАФ”: в УПЛ прокомментировали перенос матча против Динамо

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал инцидент с переносом матча "Минай" - "Динамо" из-за ненадлежащего освещения на стадионе закарпатцев:

“ - Почему матчи УПЛ проходят на стадионе, не имеющем должного освещения?

- Поскольку нормативно-правовыми документами УАФ предусмотрено, что допуском стадионов к соревнованиям в УПЛ и ПФЛ занимается именно УАФ, этот вопрос лучше адресовать соответствующему аттестующему стадионы комитету УАФ.

- А угрожает ли теперь "Миную" техническое поражение из-за сегодняшней ситуации с матчем против "Динамо"?

- Поскольку данный стадион сегодня сертифицирован УАФ и допущен к проведению матчей Украинской Премьер-Лиги, то на данный момент о техническом поражении речь не идет.

Тем более, на этом стадионе в течение сезона уже состоялось много матчей, как и в прошлом сезоне он принимал матчи УПЛ”, - ответил Дикий для Ua.Tribuna.com.