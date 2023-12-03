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“Техническое поражение Минаю не угрожает. Стадион сертифицирован УАФ”: в УПЛ прокомментировали перенос матча против Динамо
Вот такой футбол, ребята
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал инцидент с переносом матча "Минай" - "Динамо" из-за ненадлежащего освещения на стадионе закарпатцев:
“ - Почему матчи УПЛ проходят на стадионе, не имеющем должного освещения?
- Поскольку нормативно-правовыми документами УАФ предусмотрено, что допуском стадионов к соревнованиям в УПЛ и ПФЛ занимается именно УАФ, этот вопрос лучше адресовать соответствующему аттестующему стадионы комитету УАФ.
- А угрожает ли теперь "Миную" техническое поражение из-за сегодняшней ситуации с матчем против "Динамо"?
- Поскольку данный стадион сегодня сертифицирован УАФ и допущен к проведению матчей Украинской Премьер-Лиги, то на данный момент о техническом поражении речь не идет.
Тем более, на этом стадионе в течение сезона уже состоялось много матчей, как и в прошлом сезоне он принимал матчи УПЛ”, - ответил Дикий для Ua.Tribuna.com.
Скорее всего, матч будет проведен уже весной. Пока официальной информации о новой дате поединка нет.
Добавим, что у "Динамо" уже на четыре сыгранных матча меньше, чем, например, у первой тройки чемпионата: 12 против 16. 7 декабря киевляне проведут перенесенный поединок третьего тура против "Металлиста 1925".
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