Премьер-лига
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Дулуб: Команда отыграла сегодня очень сильно
Главный тренер ЛНЗ поделился впечатлениями от победы над Черноморцем
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб поделился впечатлениями от победы над Черноморцем:
"Мы всегда изучаем наших оппонентов, чтобы понимать, как они будут играть. Черноморец - одна из лучших команд лиги в прессинге. Мы понимали, что будет очень тяжело.
У нас не защита самое сильное звено команды, а вся команда сегодня отыграла очень сильно".
Черкасский клуб победил коллектив из Одесской области со счетом 3:1.
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alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 19:56
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