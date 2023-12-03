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Дулуб: Команда отыграла сегодня очень сильно

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер ЛНЗ поделился впечатлениями от победы над Черноморцем

Дулуб: Команда отыграла сегодня очень сильно

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб поделился впечатлениями от победы над Черноморцем:

"Мы всегда изучаем наших оппонентов, чтобы понимать, как они будут играть. Черноморец - одна из лучших команд лиги в прессинге. Мы понимали, что будет очень тяжело.

У нас не защита самое сильное звено команды, а вся команда сегодня отыграла очень сильно".

Черкасский клуб победил коллектив из Одесской области со счетом 3:1.

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Черноморец (Одесса) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
t.me
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 19:56
это ЧО ГРИ(ротаня) не играло
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 19:56
это ЧО ГРИ(ротаня) не играло
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наварін (Київ)
03.12.2023 в 18:14
І не тільки сьогодні. З Колосом теж ЛНЗ було краще.
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