Дулуб: Команда отыграла сегодня очень сильно

Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб поделился впечатлениями от победы над Черноморцем:

"Мы всегда изучаем наших оппонентов, чтобы понимать, как они будут играть. Черноморец - одна из лучших команд лиги в прессинге. Мы понимали, что будет очень тяжело.

У нас не защита самое сильное звено команды, а вся команда сегодня отыграла очень сильно".