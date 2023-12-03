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Юрий Береза – о выступлениях Днепра-1 в еврокубках: Позор, который еще придется смыть

Премьер-лига

Три поражения подряд

Юрий Береза – о выступлениях Днепра-1 в еврокубках: Позор, который еще придется смыть

СК Днепр-1

Новина українською

Президент “Днепра-1” Юрий Береза прокомментировал выступления днепрян в еврокубках этого сезона.

- Поговорим о выступлениях "Днепра-1" в Еврокубках этого сезона – это = позор?

- Да, позор, который "бойцуганам" еще придется смыть. Если вышли играть, то нужно достойно представлять украинский флаг, идею, страну. Если бы мы так воевали под Кременной, как они играли в футбол летом, что было бы? Это основная претензия к ребятам в этом сезоне.

Но как пример показывает, тем же составом, но с другим мотиватором можно достичь многого. Значит была плохая мотивация, значит, я не доработал с назначением прошлого тренера, значит виноват я. Это моя вина.

- Например, готовы ли вы простить эти неудачи в еврокубках, если "Днепр-1" это компенсирует выступлениями в чемпионате этого сезона?

- Так это уже история. Я верю в ребят, знаю и вижу их класс. На сегодня, у нас в команде звездочки, которые засияют в том числе и в сборной Украины, если там будет честная конкуренция, но есть вопросы – как минимум еще три-четыре футболиста достойны представлять "Днепр-1" в сборной Украины, почему они не там?

Конечно, решение принимает главный тренер, но хотелось бы, чтобы руководство сборной больше смотрело в сторону перспективных игроков. Чем силен “Днепр-1”? Своими парами игроков, тот же Сваток-Сарапий, в полузащите трио Бабенко – Рубчинский – Пихалонок. Хочу, чтобы присмотрелись в том числе и к Филиппову.

Мне хотелось, чтобы они прославляли не только наш клуб, но и сборную Украины, потому что они могут это делать. Зная интеллект Пихаленка, я не понимаю почему он не в основе сборной? Самое главное – не дать ему разочароваться в сборной, он приходит, а ему шанса не дают. Одно время за Довбика я так долго спорил с руководством УАФ и с остальным его довызвали, но парень талантлив. Он еще не даже не достиг наибольших высот, на которые он способен. Где-то жалею, что мы его потеряли, но не отпустить я его не мог.

Этот парень сделал очень многое для команды и вытащил очень много важных матчей. Там “Пара нормальных” (Кучер и Красников – прим.) говорили, что они что-то сделали, так их в прошлом сезоне вытащил Довбик, его ощущение гола и интеллект Пихальонка”, - сказал Береза.

Напомним, что "Днепр-1" прошлым летом стал первой командой в истории, которая приняла участие в трех розыгрышах еврокубков, вылетев из всех этих трех турниров в первых же раундах.

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СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
ua.tribuna.com
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2023 в 19:30
Зачем же ты взял в клуб (Кучер и Красников) ? Чтоб потом обс...ть ? А может ты, всё-таки, в клубе ничего не решаешь ? Эти двое вывели твой недоклуб на второе место УПЛ. Ты ещё и не доволен ?
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Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2023 в 19:30
Зачем же ты взял в клуб (Кучер и Красников) ? Чтоб потом обс...ть ? А может ты, всё-таки, в клубе ничего не решаешь ? Эти двое вывели твой недоклуб на второе место УПЛ. Ты ещё и не доволен ?
Ответить
1
0
aleks68
03.12.2023 в 19:10
Ответить
0
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