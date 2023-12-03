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Олег Дулуб: Игра с Черноморцем была за шесть очков
Новый вектор черкасской команды
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Старт второго круга чемпионата УПЛ черкаский ЛНЗ начал с победы. В матче 16-го тура подопечным Олега Дулуба удалось взять верх в Одессе над «Черноморцем» (3:1) - клубом, в котором он провел часть сезона-2017/18.
По завершении игры белорусский специалист не скрывал положительных эмоций на традиционной послематчевой пресс-конференции.
- Весьма тяжелая игра для обеих команд, так как, на мой взгляд, она была за шесть очков, - начал Дулуб. – Мы настраивали игроков, что будем сражаться и биться на каждом метре футбольного поля. Очень благодарны подопечным, что все у нас получилось.
- В вашей команде играет большое количество бывших футболистов «Черноморца», а в тренерском штабе вы, двое ваших помощников и даже врач также имели отношение к одесскому клубу. Сказывался ли этот факт на игре по части особого стимула на подсознательном уровне?
- Нет. Абсолютно нет, так как мы готовимся одинаково к матчу с каждой командой, анализируя ее игру. Повторюсь: мы очень благодарны нашим игрокам за то, что здесь победили. Ведь Одесса для меня не пустой звук. Для меня она по-настоящему Одесса-мама.
- С вашим приходом команда начала небольшими шагами подниматься вверх. На какой позиции имеете намерения остановиться?
- (Смееется). Даже и не знаю, что вам сказать. Я всегда настраиваю игроков, что никогда не нужно смотреть вниз. Нужно смотреть только вверх. Есть ведь простое правило: если ты будешь смотреть вниз, то упадешь. Поэтому и двигаемся вверх.
- Но ведь есть и другое правило: чтобы голова не закружилась, когда сильно устремляешься вверх?
- Вверх? Хорошо (улыбается).
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