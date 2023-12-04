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Минута футбола, часы ожидания. ФОТОрепортаж с отмененного матча Минай - Динамо

Премьер-лига

Матч, который так и не состоялся

Минута футбола, часы ожидания. ФОТОрепортаж с отмененного матча Минай - Динамо

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" и "Динамо" примерно минуту играли в футбол, а остальное время команды ожидали отбоя воздушной тревоги и урегулирования организационных нюансов. Не обошлось без ноток недовольства и недоразумений. "Минай" предпочел бы играть после отбоя тревоги, а "Динамо" мешало отсутствие освещения. Так и не сошлись.

Что происходило вокруг этих событий – видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько.

Фотогалерея

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