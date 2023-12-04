Аргентинец Днепра-1: Ничего не знаю о своем будущем. Максимов не разговаривает со мной

Аргентинский защитник "Днепра-1" Эмилиано Пурита рассказал о своем будущем в клубе.

- Как можете оценить первую часть сезона для "Днепра-1"?

- Это очень хороший этап для нас, команда хорошо играла. У нас очень сильные игроки и все они замечательные ребята.

- У вас недостаточно игровой практики в команде. Что вы можете сказать о своих планах на будущее?

- Не знаю, жду решения тренера. Тренер не разговаривает со мной. Следовательно, я не знаю, что будет со мной, поэтому о будущем ничего не могу сказать, - сказал Пурита.

В текущем сезоне 26-летний Пурита провел 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.