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Аргентинец Днепра-1: Ничего не знаю о своем будущем. Максимов не разговаривает со мной
У легионера недостаточно игровой практики в команде
Фото: Instagram
Аргентинский защитник "Днепра-1" Эмилиано Пурита рассказал о своем будущем в клубе.
- Как можете оценить первую часть сезона для "Днепра-1"?
- Это очень хороший этап для нас, команда хорошо играла. У нас очень сильные игроки и все они замечательные ребята.
- У вас недостаточно игровой практики в команде. Что вы можете сказать о своих планах на будущее?
- Не знаю, жду решения тренера. Тренер не разговаривает со мной. Следовательно, я не знаю, что будет со мной, поэтому о будущем ничего не могу сказать, - сказал Пурита.
В текущем сезоне 26-летний Пурита провел 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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