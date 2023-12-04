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Сарапий - о матче с Ворсклой: Снова расслабились, как было в поединке с Черноморцем

Премьер-лига

Днепр-1 проиграл Ворскле

Сарапий - о матче с Ворсклой: Снова расслабились, как было в поединке с Черноморцем

scdnipro1.com.ua

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Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) в матче 16-го тура УПЛ.

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"Быстрый гол успокоил "Днепр-1", перестали быть агрессивными. Уже было такое с "Ворсклой" в прошлом сезоне. Нужно было побеждать, потому что конкуренты догоняют "Днепр-1".

Снова расслабились, как было в матче с "Черноморцем", когда успокоились после удаления у соперника. Весь матч с "Ворсклой" очень плохой в нашем исполнении. Три минуты были хорошими", — сказал Сарапий.

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Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
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