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Три украинских клуба интересуются одним из лучших бомбардиров чемпионата Грузии

Премьер-лига
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Гвинеец Усман Камара выдал в Грузии очень удачный сезон

Три украинских клуба интересуются одним из лучших бомбардиров чемпионата Грузии

Новина українською

Три украинских клуба интересуются 24-летним гвинейский форвардом "Динамо" Тбилиси Усманом Камара.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, речь идет о ЛНЗ, "Кривбассе" и "Карпатах".

Камара в минувшем сезоне чемпионата Грузии, который проводится по схеме весна-осень наколотил 14 голов и разместился на 4-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, и при этом еще отдал 7 ассистов.

Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. Его контракт с грузинским клубом рассчитан до конца 2024 года.

Гвинеец – номинальный вингер, но в "Динамо" его часто используют его именно на острие.

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Источник:
Zorya Londonsk
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