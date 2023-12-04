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Три украинских клуба интересуются одним из лучших бомбардиров чемпионата Грузии
Гвинеец Усман Камара выдал в Грузии очень удачный сезон
Три украинских клуба интересуются 24-летним гвинейский форвардом "Динамо" Тбилиси Усманом Камара.
Как сообщает журналист Эндрю Тодос, речь идет о
Камара в минувшем сезоне чемпионата Грузии, который проводится по схеме весна-осень наколотил 14 голов и разместился на 4-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, и при этом еще отдал 7 ассистов.
Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. Его контракт с грузинским клубом рассчитан до конца 2024 года.
Гвинеец – номинальный вингер, но в "Динамо" его часто используют его именно на острие.
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