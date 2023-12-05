  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оба из Шахтера. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оба из Шахтера. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура

Премьер-лига

Александр Зубков и Марино Пушич

Оба из Шахтера. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура

upl.ua

Новина українською

Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 16-го тура чемпионата.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.

По итогам голосования лучшим игроком и тренером 8-го тура стали хавбек "Шахтера" Александр Зубков и наставник "горняков" Марино Пушич.

Полузащитник "Шахтера" набрал 52% голосов в Instagram и 44% в Google Forms.

Главный тренер "Шахтера" удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 15.5% в Google Forms.

Отметим, что на звание лучшего игрока тура также претендовали Джихад Бизимана ("Кривбасс"), Ибрахим Кане ("Ворскла") и Алексей Хобленко (ЛНЗ).

На звание тренера тура кроме Пушича претендовали Виктор Скрипник ("Ворскла"), Олег Дулуб (ЛНЗ) и Сергей Лавриненко ("Верес").

Напомним, что в 16-м туре "Шахтер" со счетом 2:0 обыграл "Металлист 1925".

По теме
yellow-arrow
Белик - о несостоявшемся матче с Металлистом 1925: Регламент должен быть одинаковым для всех, разве не так?
yellow-arrow
Лонвейк может покинуть Андерлехт уже зимой
yellow-arrow
Экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова
Шахтер (Донецк) Александр Зубков Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости