Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оба из Шахтера. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура
Александр Зубков и Марино Пушич
upl.ua
Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 16-го тура чемпионата.
На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.
По итогам голосования лучшим игроком и тренером 8-го тура стали хавбек "
Полузащитник "Шахтера" набрал 52% голосов в Instagram и 44% в Google Forms.
Главный тренер "Шахтера" удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 15.5% в Google Forms.
Отметим, что на звание лучшего игрока тура также претендовали Джихад Бизимана ("Кривбасс"), Ибрахим Кане ("Ворскла") и Алексей Хобленко (ЛНЗ).
На звание тренера тура кроме Пушича претендовали Виктор Скрипник ("Ворскла"), Олег Дулуб (ЛНЗ) и Сергей Лавриненко ("Верес").
Напомним, что в 16-м туре "Шахтер" со счетом 2:0 обыграл "Металлист 1925".
Популярное сейчас
- Задержан экс-заместитель главы тергромады, оказавшийся агентом ФСБ
- Журналист назвал имя возможного нового наставника Зари
- Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне
- "Футболисты Динамо просто переоделись и покинули стадион". Менеджер Миная раскрыл детали перенесенного матча
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО