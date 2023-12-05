Оба из Шахтера. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура

Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 16-го тура чемпионата.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.

По итогам голосования лучшим игроком и тренером 8-го тура стали хавбек " Шахтера " Александр Зубков и наставник "горняков" Марино Пушич.

Полузащитник "Шахтера" набрал 52% голосов в Instagram и 44% в Google Forms.

Главный тренер "Шахтера" удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 15.5% в Google Forms.

Отметим, что на звание лучшего игрока тура также претендовали Джихад Бизимана ("Кривбасс"), Ибрахим Кане ("Ворскла") и Алексей Хобленко (ЛНЗ).

На звание тренера тура кроме Пушича претендовали Виктор Скрипник ("Ворскла"), Олег Дулуб (ЛНЗ) и Сергей Лавриненко ("Верес").

Напомним, что в 16-м туре "Шахтер" со счетом 2:0 обыграл "Металлист 1925".