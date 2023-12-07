Суркис: Луческу - тоталитарный тренер. При Шовковском команда расслабилась

Президент " Динамо " Игорь Суркис оценил победу своей команды над "Металлистом 1925" (4:2) в перенесенном матче 3-го тура УПЛ.

– Что можете сказать по поводу сегодняшней игры команды?

– Команда играла по погоде, как говорится.

– Изменилась ли игра команды при Александре Шовковском?

– Игра изменилась. Настроение очень хорошее у футболистов. Они, как говорится, расслабились. Потому что Луческу был такой тренер тоталитарный, спрашивал с них очень строго.

Будет зимний перерыв – будем ждать, как будет дальше.