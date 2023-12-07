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Суркис: Луческу - тоталитарный тренер. При Шовковском команда расслабилась
Шовковский пока что дает результат
Фото: fcdynamo.com
Президент "
– Что можете сказать по поводу сегодняшней игры команды?
– Команда играла по погоде, как говорится.
– Изменилась ли игра команды при Александре Шовковском?
– Игра изменилась. Настроение очень хорошее у футболистов. Они, как говорится, расслабились. Потому что Луческу был такой тренер тоталитарный, спрашивал с них очень строго.
Будет зимний перерыв – будем ждать, как будет дальше.
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