  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Луческу - тоталитарный тренер. При Шовковском команда расслабилась
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Луческу - тоталитарный тренер. При Шовковском команда расслабилась

Премьер-лига
Обновлено

Шовковский пока что дает результат

Суркис: Луческу - тоталитарный тренер. При Шовковском команда расслабилась

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил победу своей команды над "Металлистом 1925" (4:2) в перенесенном матче 3-го тура УПЛ.

– Что можете сказать по поводу сегодняшней игры команды?

– Команда играла по погоде, как говорится.

– Изменилась ли игра команды при Александре Шовковском?

– Игра изменилась. Настроение очень хорошее у футболистов. Они, как говорится, расслабились. Потому что Луческу был такой тренер тоталитарный, спрашивал с них очень строго.

Будет зимний перерыв – будем ждать, как будет дальше.

По теме
yellow-arrow
Суркис: Нет освещения - это смешно. Мы не должны ехать на матч с Минаем
yellow-arrow
КДК оштрафовал Динамо за неявку Шовковского на флеш-интервью после матча с Кривбассом
yellow-arrow
Шахтер - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Мирча Луческу Александр Шовковский Игорь Суркис Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости