Шовковский: Задача Динамо – это и результат, и чемпионство, и воспитание новых молодых игроков

Исполняющий обязанности тренера "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал перенесенный матч третьего тура чемпионата Украины против харьковского "Металлиста 1925" (4:2).

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- Для болельщиков отлично, когда много голов. Это игра, футбол, а его любят за забитые мячи. Но любая команда ставит перед собой свои задачи. Победа – это всегда приятно, но качество игры тоже имеет большое значение.

Поэтому победой доволен, а результатом – нет. Много ошибок совершили, должны были доигрывать матч спокойнее.

– Волошин, Царенко, Диалло могут прогрессировать и стать будущим "Динамо"?

- Они должны прогрессировать, а станут ли они будущим "Динамо" или какого-то другого клуба зависит от их восприятия футбола и от выполнения требований, которые ставят перед ними и руководство клуба, и тренерский штаб. Главное – воплощать это в матчах.

Задача клуба – это и результат, и чемпионство, и воспитание новых молодых игроков, чтобы они играли на самом высоком уровне.