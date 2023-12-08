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УПЛ. Полесье - Днепр-1 1:1. Дерзость новачка тут не действет

Премьер-лига
Обновлено

Боевая ничья

УПЛ. Полесье - Днепр-1 1:1. Дерзость новачка тут не действет

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Принципиальное противостояние? Что-то в этом есть. В первом круге между этими соперниками был очень эмоциональный матч – с удалением, шальным голом на последних секундах, с напряжением на тренерских мостиках. Сейчас изюминка другая. "Полесье" и "Днепр-1" – прямые конкуренты, которых в турнирной таблице разделяли два очка. Обе команды подошли к матчу с решительным настроем.

Хотя и не с оптимальной кадровой обоймой. За "Полесье" не могли сыграть Морозко и Шабанов, за "Днепр-1" – Леднев. Но вряд ли это причина малого количества голевых моментов до перерыва. Матч не поражал скоростями и многообразием, вполне соответствуя своим градусом зимнему антуражу. Козак бил со штрафного – и это была заявка на успех от "Полесья". Но впоследствии преимущество перетянули на себя гости.

Они могли претендовать на пенальти, когда Пихаленку локтем врезали по затылку. А когда прошел пас из глубины на Рубчиенского – был шанс выхода тет-а-тет. Изобретательной передачей Филиппова искал Танчик, но и здесь не срослось.

"Полесье" активно атаковало усилиями Макуаны. Но единственный его момент в первом тайме обернулся ударом, после которого мяч пролетел параллельно с линией ворот. Примерно так, как в начале второго тайма после прострела Адамюка с правого фланга. Разница в том, что у "Днепра-1" нашелся тот, кто результативно подставил ногу – Александр Филиппов забил свой шестой гол в чемпионате.

Очень быстро Филиппов оказался в ситуации, когда претендовал на дубль. Но планы не осуществились из-за офсайда. Зато осуществились планы "Полесья". Планы, которые возникли спонтанно, ситуативно. Ничто не предвещало прорыва, пока несогласованностью действий защитников "Днепра-1" не воспользовался Лукас Тейлор. Важно отметить, что на завершающей фазе эпизода бразилец продавил Сарапия, после чего удачно пробил мимо Кинарейкина.

Игра немного раскрылась, что вылилось в моменты Пихаленка и Грицука. Но забить "Полесье" могло с пенальти, если бы после просмотра ВАР Николай Балакин не изменил своего решения указать на "точку". Шастал падал после передачи Макуана и контакта с защитником "Днепра-1", но судьи решили, что по собственной инициативе. Такое решение, вероятно, спровоцирует меньше нареканий, чем если бы было пенальти.

В конце игрового времени "Днепр-1" держал мяч на половине поля соперника, действуя с позиции силы. Несмотря на то, что "Полесье" очень резко ворвалось в УПЛ, днепряне сумели найти подход к дерзкому новичку. Собственно, после прихода Юрия Максимова "Днепр-1" имеет подход к каждому. Поэтому эта команда и находится среди лидеров. Но еще не факт, что станет "зимним чемпионом".

УПЛ. Семнадцатый тур. 08.12.2023
Житомир. Центральный городской стадион
Арбитр в поле - Николай Балакин; арбитр ВАР - Ярослав Козик

"Полесье" - "Днепр-1" 1:1
Голы: Тейлор 62 - Филиппов 49

"Полесье": Бойко - Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор - Крушинский (Кушниренко 56), Танковский - Макуана, Грицук (Ариэльсон 56), Козак (Шастал 70) - Будковский

"Днепр-1": Кинарейкин - Кравец (Мирошниченко 68), Сарапий, Сваток, Адамюк - Рубчинский, Бабенко - Танчик (Пурита 90+2), Пихаленок, Гуцуляк - Филиппов

Предупреждения: Будковский 63, Шастал 84, Тейлор 90+2 - Рубчинский 20

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1 голосов
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 17:51
балалайкин подарил пердунцам ничью
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1
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Комментарии 13
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 17:51
балалайкин подарил пердунцам ничью
Ответить
1
1
oda1979 (Запорожье)
08.12.2023 в 17:23
Кривбасс уже почти чемпион
Ответить
0
4
aleks68
08.12.2023 в 17:28
помечтай идиот
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2
0
avatar
Бapceлиниyс
08.12.2023 в 17:11
Ничья в пользу Кривбасса.
Ответить
0
1
avatar
Виталик 10102 (Киев)
08.12.2023 в 17:14
Ничья в пользу Динамо и Шахтёра)
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2
0
avatar
Бapceлиниyс
08.12.2023 в 17:16
Шоб стать зимним чемпионом.
 
0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.12.2023 в 17:01
Днепр два раза весной трахнет и шахтер и динама и заслуженно выиграет чемпионство!
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0
7
aleks68
08.12.2023 в 17:21
отсосёт у обоих.жажа-.......
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3
0
aleks68
08.12.2023 в 17:30
как в прошлом чемпионате.
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2
0
George_D (Харьков)
08.12.2023 в 16:59
Дніпро-12? Я щось пропустив?
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1
0
aleks68
08.12.2023 в 16:59
ничья в пользу шахтёра и динамо.весна всех расставит по местам
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3
1
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Бapceлиниyс
08.12.2023 в 17:15
1. Шахтёр 2. Кривбасс 3. Динамо 4. Перднь
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2
1
avatar
Виталик 10102 (Киев)
08.12.2023 в 17:17
1. Динамо2. Шахтёр3. Днепр4. ПоліссяА зЕль (Кривбасс где-то снизу...)
 
1
3

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