УПЛ. Полесье - Днепр-1 1:1. Дерзость новачка тут не действет

Принципиальное противостояние? Что-то в этом есть. В первом круге между этими соперниками был очень эмоциональный матч – с удалением, шальным голом на последних секундах, с напряжением на тренерских мостиках. Сейчас изюминка другая. "Полесье" и "Днепр-1" – прямые конкуренты, которых в турнирной таблице разделяли два очка. Обе команды подошли к матчу с решительным настроем.

Хотя и не с оптимальной кадровой обоймой. За "Полесье" не могли сыграть Морозко и Шабанов, за "Днепр-1" – Леднев. Но вряд ли это причина малого количества голевых моментов до перерыва. Матч не поражал скоростями и многообразием, вполне соответствуя своим градусом зимнему антуражу. Козак бил со штрафного – и это была заявка на успех от "Полесья". Но впоследствии преимущество перетянули на себя гости.

Они могли претендовать на пенальти, когда Пихаленку локтем врезали по затылку. А когда прошел пас из глубины на Рубчиенского – был шанс выхода тет-а-тет. Изобретательной передачей Филиппова искал Танчик, но и здесь не срослось.

"Полесье" активно атаковало усилиями Макуаны. Но единственный его момент в первом тайме обернулся ударом, после которого мяч пролетел параллельно с линией ворот. Примерно так, как в начале второго тайма после прострела Адамюка с правого фланга. Разница в том, что у "Днепра-1" нашелся тот, кто результативно подставил ногу – Александр Филиппов забил свой шестой гол в чемпионате.

Очень быстро Филиппов оказался в ситуации, когда претендовал на дубль. Но планы не осуществились из-за офсайда. Зато осуществились планы "Полесья". Планы, которые возникли спонтанно, ситуативно. Ничто не предвещало прорыва, пока несогласованностью действий защитников "Днепра-1" не воспользовался Лукас Тейлор. Важно отметить, что на завершающей фазе эпизода бразилец продавил Сарапия, после чего удачно пробил мимо Кинарейкина.

Игра немного раскрылась, что вылилось в моменты Пихаленка и Грицука. Но забить "Полесье" могло с пенальти, если бы после просмотра ВАР Николай Балакин не изменил своего решения указать на "точку". Шастал падал после передачи Макуана и контакта с защитником "Днепра-1", но судьи решили, что по собственной инициативе. Такое решение, вероятно, спровоцирует меньше нареканий, чем если бы было пенальти.

В конце игрового времени "Днепр-1" держал мяч на половине поля соперника, действуя с позиции силы. Несмотря на то, что "Полесье" очень резко ворвалось в УПЛ, днепряне сумели найти подход к дерзкому новичку. Собственно, после прихода Юрия Максимова "Днепр-1" имеет подход к каждому. Поэтому эта команда и находится среди лидеров. Но еще не факт, что станет "зимним чемпионом".

УПЛ. Семнадцатый тур. 08.12.2023

Житомир. Центральный городской стадион

Арбитр в поле - Николай Балакин; арбитр ВАР - Ярослав Козик

"Полесье" - "Днепр-1" 1:1

Голы: Тейлор 62 - Филиппов 49

"Полесье": Бойко - Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор - Крушинский (Кушниренко 56), Танковский - Макуана, Грицук (Ариэльсон 56), Козак (Шастал 70) - Будковский

"Днепр-1": Кинарейкин - Кравец (Мирошниченко 68), Сарапий, Сваток, Адамюк - Рубчинский, Бабенко - Танчик (Пурита 90+2), Пихаленок, Гуцуляк - Филиппов

Предупреждения: Будковский 63, Шастал 84, Тейлор 90+2 - Рубчинский 20