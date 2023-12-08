  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 зимой намерен избавиться от Пуриты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 зимой намерен избавиться от Пуриты

Премьер-лига
Обновлено

Аргентинец не нужен Максимову

Днепр-1 зимой намерен избавиться от Пуриты

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" зимой планирует избавиться от правого защитника команды Эмилиано Пуриты.

Как сообщает Sport.ua, сейчас в днепровском клубе работают над тем, чтобы трудоустроить футболиста в другом месте – будь то полноценный трансфер, аренда или полюбовное расставание, как это было с теми же Максом Валефом и Фелипе Пиресом.

На одной позиции с Пуритой в "Днепре-1" играют Владимир Адамюк, Денис Мирошниченко и, при необходимости, Владимир Танчик. Очевидно, что главный тренер команды Юрий Максимов делает ставку именно на этих исполнителей.

Пурита фактически не играет в составе днепрян, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Поэтому в клубе постараются сделать так, чтобы цивилизованно расстаться с футболистом раньше этого срока.

Напомним, что в текущем сезоне 26-летний аргентинец сыграл за днепрян 8 матчей (два раза выходил в старте), в которых отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
yellow-arrow
Рунич: Не смотрим на результат матча с Ворсклой в первом круге
yellow-arrow
Максимов: Счет есть счет, никаких вопросов к команде нет
СК Днепр-1 Эмилиано Пурита
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Петруха
08.12.2023 в 17:45
Один баран запустил фейк, другие, дружно подхватили!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Петруха
08.12.2023 в 17:45
Один баран запустил фейк, другие, дружно подхватили!
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости