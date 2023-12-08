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Днепр-1 зимой намерен избавиться от Пуриты
Аргентинец не нужен Максимову
Фото: СК Дніпро-1
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Как сообщает Sport.ua, сейчас в днепровском клубе работают над тем, чтобы трудоустроить футболиста в другом месте – будь то полноценный трансфер, аренда или полюбовное расставание, как это было с теми же Максом Валефом и Фелипе Пиресом.
На одной позиции с Пуритой в "Днепре-1" играют Владимир Адамюк, Денис Мирошниченко и, при необходимости, Владимир Танчик. Очевидно, что главный тренер команды Юрий Максимов делает ставку именно на этих исполнителей.
Пурита фактически не играет в составе днепрян, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Поэтому в клубе постараются сделать так, чтобы цивилизованно расстаться с футболистом раньше этого срока.
Напомним, что в текущем сезоне 26-летний аргентинец сыграл за днепрян 8 матчей (два раза выходил в старте), в которых отдал 1 ассист.
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