Игорь Горбач: Заря сейчас совсем не там, где должна быть

Сегодня в рамках 17 тура УПЛ, "Заря" встретится с "Кривбассом". Нападающий луганского клуба Игорь Горбач прокомментировал ситуацию в команде.

Турнирное положение "Зари" сейчас не очень радует болельщиков. Что бы вы хотели сказать им перед последними матчами этого года?

Не хочу искать оправданий. Да, "Заря" сейчас совсем не там, где должна быть и отчаяние болельщиков понятно. Хочу сказать, чтобы они не переставали верить в нас, потому что в команде нет равнодушных, и это смущает каждого игрока. Я уверен, что следующие матчи будут совсем другими.

У вас этой осенью непростой календарь: чемпионат и еврокубки. Как вы чувствуете себя физически?

Переезды сказываются, но в последней игре против "Руха" мы выполнили очень большой объем работы. Хотя до этого матча мы провели две очень сложные игры в еврокубках. Поэтому я считаю, что физически мы хорошо готовы.

"Кривбасс" в последних турах не выглядел так мощно, как еще месяц назад: тяжелые победы над "Александрией" и "Минаем". Видите ли в этом плюс для вашей команды перед грядущей игрой?

"Кривбасс" хоть и не так уверенно победил, но ключевое слово "победил". Поэтому, команда все еще на ходу, и нам надо приложить максимум усилий для положительного результата в этой игре.

Напомним, на текущий момент "Заря" занимает предпоследнее место в УПЛ.