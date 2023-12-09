Любенович: Я сильно рассчитывал на Бандуру и Немчанинова, но мы остались без них

Главный тренер "Миная" Желько Любенович поделился каких футболистов он хотел оставить, но не удалось:

Безусловно, это с. Это те игроки, на которых я очень сильно рассчитывал. Они поняли с первых дней меня, я - их. Но так сложились обстоятельства, что мы остались без этих ключевых футболистов.