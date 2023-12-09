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Любенович: Я сильно рассчитывал на Бандуру и Немчанинова, но мы остались без них

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Миная - об Александре Бандуре и Дмитрии Немчанинове

Любенович: Я сильно рассчитывал на Бандуру и Немчанинова, но мы остались без них

fcminaj.com

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Главный тренер "Миная" Желько Любенович поделился каких футболистов он хотел оставить, но не удалось:

Безусловно, это с. Это те игроки, на которых я очень сильно рассчитывал. Они поняли с первых дней меня, я - их. Но так сложились обстоятельства, что мы остались без этих ключевых футболистов.

Напомним, "Минай" занимает последнее место в УПЛ.

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Желько Любенович ФК Минай
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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