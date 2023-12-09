Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Любенович: Я сильно рассчитывал на Бандуру и Немчанинова, но мы остались без них
Тренер Миная - об Александре Бандуре и Дмитрии Немчанинове
fcminaj.com
Главный тренер "Миная" Желько Любенович поделился каких футболистов он хотел оставить, но не удалось:
Безусловно, это с. Это те игроки, на которых я очень сильно рассчитывал. Они поняли с первых дней меня, я - их. Но так сложились обстоятельства, что мы остались без этих ключевых футболистов.
Напомним, "Минай" занимает последнее место в УПЛ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Минай
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Силы обороны Украины были ликвидированы за сутки 900 захватчиков. Генштаб подытожил потери россиян
- Странный пенальти от Монзуль, закодированный Милевский и выдвижение Шевченко. Главные новости за 8 декабря
- Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.12.2023
- Будет ли Днепр-1 зимним чемпионом? Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн