Пихаленок о возможном трансфере в Полесье: Если будет предложение, посмотрим

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок рассказал, в каком состоянии находится клуб после игры против "Полесья":

"Впечатление, что могли где-то в конце матча вырвать победу все же. Первый тайм был тяжелый, я считаю, а во втором мы лучше играли. Могли вырывать победу, ждали ошибки соперника, потому что поле и мяч были очень скользкими - кто-то мог и ошибиться. С нашей стороны был прессинг. Хочу отметить, что поле находится в хорошем состоянии. Не на всех стадионах такое поле".

Что скажете в целом о периоде после прихода в команду Максимова?

"Считаю, что это хороший период. Мы выиграли много матчей. Можно сказать, вышли из кризиса, боремся за самые высокие места. Должны быть в тройке в конце сезона".

Также Пихаленок прокомментировал возможный переход в "Полесье":

"Все вопросы к клубу. Стороны будут разговаривать, я не знаю, что там за слухи. Посмотрим, когда будет трансферное окно. Хочу ли я остаться в "Днепре-1"? Посмотрим. Если будет предложение, и оно устроит "Днепр-1", не знаю, какой это будет клуб. Будем смотреть, какой будет клуб предлагать, и будем разговаривать с "Днепром-1" как они это видят", — сказал Пихаленок в ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в этом сезоне Пихаленок сыграл 23 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.