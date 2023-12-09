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Пихаленок о возможном трансфере в Полесье: Если будет предложение, посмотрим
Полузащитник Днепра-1 - о состоянии у команды после ничьей
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок рассказал, в каком состоянии находится клуб после игры против "Полесья":
"Впечатление, что могли где-то в конце матча вырвать победу все же. Первый тайм был тяжелый, я считаю, а во втором мы лучше играли. Могли вырывать победу, ждали ошибки соперника, потому что поле и мяч были очень скользкими - кто-то мог и ошибиться. С нашей стороны был прессинг. Хочу отметить, что поле находится в хорошем состоянии. Не на всех стадионах такое поле".
Что скажете в целом о периоде после прихода в команду Максимова?
"Считаю, что это хороший период. Мы выиграли много матчей. Можно сказать, вышли из кризиса, боремся за самые высокие места. Должны быть в тройке в конце сезона".
Также Пихаленок прокомментировал возможный переход в "Полесье":
"Все вопросы к клубу. Стороны будут разговаривать, я не знаю, что там за слухи. Посмотрим, когда будет трансферное окно. Хочу ли я остаться в "Днепре-1"? Посмотрим. Если будет предложение, и оно устроит "Днепр-1", не знаю, какой это будет клуб. Будем смотреть, какой будет клуб предлагать, и будем разговаривать с "Днепром-1" как они это видят", — сказал Пихаленок в ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, в этом сезоне Пихаленок сыграл 23 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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