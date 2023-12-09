Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Младен Бартулович о 2:2 с Кривбассом: Довольны ребятами, спасибо им за самоотдачу
Тренер Зари, в принципе, доволен ничьей
Фото: ФК Інгулець
Тренер "Зари" Младен Бартулович подытожил матч УПЛ, в котором его команда добыла 1-е очко с "Кривбассом" на выезде.
Очень много переездов, очень много матчей, еврокубки. Это имело влияние на первые минуты. Пропустили 2 гола в первом тайме. Сумели забить гол до перерыва, сделали много изменений, которые усилили игру и спасли ничейный результат. Могли вырвать победу. Очень довольны ребятами. Большое спасибо за такую самоотдачу. Гордимся.
Мы были в очень тяжелой ситуации, потому что 0:2 проигрывали. Я еще раз повторяюсь, сделали хорошие замены, ребята добавили и могли выигрывать матч. Очень интересный поединок, по моему мнению, для болельщиков. Итог - ничейный. По моему мнению, и "Кривбасс" может быть недоволен, и "Заря".
Благодаря полученному баллу луганчане перегнали в турнирной таблице УПЛ "Верес". "Заря" завершает год на 14-м месте, в зоне переходных матчей.
Популярное сейчас
- Верес после матча с Шахтером объявил о прекращении сотрудничества с нападающим
- Кривбасс - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа за ноябрь
- УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО