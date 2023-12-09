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Младен Бартулович о 2:2 с Кривбассом: Довольны ребятами, спасибо им за самоотдачу

Премьер-лига

Тренер Зари, в принципе, доволен ничьей

Младен Бартулович о 2:2 с Кривбассом: Довольны ребятами, спасибо им за самоотдачу

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович подытожил матч УПЛ, в котором его команда добыла 1-е очко с "Кривбассом" на выезде.

Очень много переездов, очень много матчей, еврокубки. Это имело влияние на первые минуты. Пропустили 2 гола в первом тайме. Сумели забить гол до перерыва, сделали много изменений, которые усилили игру и спасли ничейный результат. Могли вырвать победу. Очень довольны ребятами. Большое спасибо за такую самоотдачу. Гордимся.

Мы были в очень тяжелой ситуации, потому что 0:2 проигрывали. Я еще раз повторяюсь, сделали хорошие замены, ребята добавили и могли выигрывать матч. Очень интересный поединок, по моему мнению, для болельщиков. Итог - ничейный. По моему мнению, и "Кривбасс" может быть недоволен, и "Заря".

Благодаря полученному баллу луганчане перегнали в турнирной таблице УПЛ "Верес". "Заря" завершает год на 14-м месте, в зоне переходных матчей.

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Источник:
YouTube Кривбаса
Опубликовал: Виктор Иванчук
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