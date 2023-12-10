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Максим Задерака: Дальше будет намного сложнее
Полузащитник Кривбасса - об игре против луганской Зари
Фото: fckryvbas.com
Вчера в рамках 17 тура УПЛ. "Кривбасс" сыграл вничью с "Зарей". Полузащитник криворожского клуба Максим Задерака поделился комментариями после домашней ничьей.
"Тяжелая игра против хорошего соперника, который имеет в составе сильных исполнителей. Победить сегодня могли как мы, так и они. Думаю, ничья закономерна. К сожалению, имеем, что имеем сейчас. Где-то нам не повезло, ведь при счете 2:1 были хорошие возможности, чтобы забить еще и закрепить преимущество у Дибанго и Кожушко. Это футбол. Да, команда расстроена. Будем двигаться дальше, ведь дальше будет гораздо сложнее. Вы же знаете, что один матч может решить в турнирном плане очень много. Возможно, этот матч немножко нас встряхнет. И дальше уже не допустим подобных ошибок", — сказал Задерака.
Напомним, следующая игра "Кривбасса" состоится уже в феврале 2024 года, против "ЛНЗ".
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