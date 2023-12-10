Желько Любенович: Я не понимаю позиции Игоря Суркис

Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал отмену поединка 16 тура УПЛ между "Минаем" и киевским "Динамо".

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Мы хотели играть. Только завершилась тревога, не прошло и пяти минут, мои игроки уже разминались. Как только появился вариант по отмене поединка, мы ходили в раздевалку к "Динамо", просили их вернуться на поле, но тщетно. Сказали - нет, до свидания!

Также Любенович прокомментировал высказывания Игоря Суркиса, чтобы разговор был более предметным: "Мы потратили большие средства, двое суток там были. Нет освещения - это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому, если они хотят, то пусть приедут к нам, мы все подготовим и будем играть в Киеве"

Я в шоке. При чем тут Минай? Это же форс-мажор! Клуб со своей стороны сделал все. Работники несколько дней готовили поле. Ночами не спали. Буквально. Это было непросто, потому что два дня был дождь в Ужгороде, потом пошел снег. Почему мы должны ехать играть в Киев? Не понимаю. Мы предложили играть на следующий день, но киевляне ответили категорическим нет. И вот что нам было делать? Я не понимаю позиции Игоря Суркиса. Что значит - "Мы туда больше не поедем?" Разве руководство Миная или игроки виноваты в том, что была воздушная тревога? Или клуб со своей стороны не сделал все необходимое для проведения поединка? Повторюсь - мы сделали все. А то, что на "Минай Арене" отсутствует освещение, все в Премьер-лиге прекрасно знают. Стадион прошел аттестацию, — приводит слова главного тренера "Миная" Украинский футбол.

Напомним, "Минай" ушел на зимнюю паузу, имея лишь шесть очков. Сейчас закарпатцы занимают 16 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.