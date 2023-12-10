Горячий зимний футбол и геройства Степанюка. Ворскла - Рух 1:1

Осеннюю часть сезона "Ворскла" и "Рух" завершали матчем между собой, причем расположившись рядом в турнирной таблице, но придя к этим позициям разными путями.

"Ворскла" проварила старт сезона и дело даже доходило до слухов об отставке Скрипника. Но постепенно команда собралась, сыгралась и финиш осени полтавчане провели мощно, поднявшись из подвала таблице ближе к середине.

У "Руха" же все наоборот – молодая команда Пономарева весело и задорно начала сезон, играя в веселый атакующий футбол, вызывая хвалебные отзывы от болельщиков и экспертов. Но, ничто не вечно в украинском футболе и постепенно запал команды спал, соперники попривыкли к львовянам и в последнее время набирать очки львовянам становится все тяжелее и тяжелее. "Рух", которого в начале сезона определяли борцом на еврокубки постепенно снизил планку и очутился ближе к середине таблице. Как раз рядом с "Ворсклой", которая подтянулась сюда с низов.

Составы у команд оказались стабильными и прогнозируемыми – у Скрипника вышли все те же 11 человек, которые неделю назад обыграли "Днепр-1". У "Руха" одна замена с прошлым матчем – Пидгурский вышел в центр поля вместо Плюмена.

Несмотря на подмёрзшее поле, с которого все утро убирали снег и минусовую температуру, команды выдали довольно неплохой матч, особенно в первом тайме.

Было заметно, что обе команды хотят уйти на перерыв с тремя очками, стараясь что-то придумать в атаке не на самом лучшем газоне и в не самых лучших условиях. Не феерия конечно, но как для УПЛ вполне смотрибельно.

"Рух" традиционно старался искать счастья через фланги, через Квасницу и Рунича, правда на скоростных данных сегодня было играть тяжело. В итоге, в середине тайма "Рух" без изысков сделал свой гол – Пастух с фланга идеально вырезал на Рунича, который идеально подставил голову и мяч по идеальной дуге залетел в ворота. Все идеальное просто.

У "Ворсклы" активничали Кане и Степанюк, иногда включался Фелипе. У Ибрахима была пара убойных моментов до перерыва, однако в одном из них он из-за кочковатого поля просто не принял мяч, а во втором с убойной позиции зарядил выше.

После перерыва игра несколько утратила темп, что было на руку гостям, которые его умело сбивали. Более того, львовяне были ближе ко второму голу, который мог закрывать игру, но Лях (также больше из-за поля) не замкнул классный прострел Квасницы.

"Ворскла" после перерыва больше мучилась, и казалось, что "Рух" сегодня свое не отдаст, но в концовке поединка у полтавчан нашелся Степанюк, под аккомпанемент которого и проходила концовка.

Сначала Руслан получил чистую желтую за симуляцию, когда очень уж хотел выпросить пенальти, затем сравнял счет (принял в штрафной, развернулся, качнул защитника и с довольно острого угла прошил на силу Ледвий), после чего получил вторую желтую и досрочно пошел отдыхать. Мавр сделал свое дело – мавр может уходить.

1:1, концовку матча команды провели спокойно, стараясь уже не рисковать и обе уходят на перерыв с условными плюсами чувством выполненного долга.

Что ж, впереди у нас долгий зимний перерыв, а что будет весной, будем смотреть, когда доживем.

17-й тур УПЛ, сезон 2023/24

10 декабря, Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Ворскла" – "Рух" 1:1

Голы: Степанюк (83) - Рунич (24)

Предупреждения: Кане, Степанюк, Скляр - Дидык, Сапуга, Роман

Удаление: Степанюк (85, вторая желтая)

"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр (Черныш, 90+2), Юрченко, Павлюк, Якубу (Нестеренко, 72), Крупский, Челядин (Бацула, 72), Степанюк, Кане, Фелипе

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Подгурский, Пастух, Квасница (Альваренга, 69), Карабин (Эдсон, 69), Рунич (Лях, 52)