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Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: хочет сотрудничать с чемпионатом

Премьер-лига

Планируют связи между академиями, организацию матчей

Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: хочет сотрудничать с чемпионатом

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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"Шахтер" взял вектор на сотрудничество с представителями чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg.

“Мы идем на этот рынок, поскольку признали, что у Саудовской Аравии много денег и скоро примет Чемпионат мира. Считаю, мы должны быть вовлечены в весь процесс”, – заявил гендиректор клуба Сергей Палкин.

"Горняки" планируют проводить трансферы с саудовцами на выгодных условиях. Также дончане хотят организовывать выставочные матчи и наладить связи между академиями. Однако пока названия потенциальных клубов партнеров, кроме “Аль-Таавона”, неизвестны.

Для проведения этих операций Палкин привлек женевскую консалтинговую фирму LTT Sports, имеющую отделение в Джидде.

Напомним, что официальный сезон у "горняков" завершается 13 декабря матчем против "Порту" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Однако после этого – 18 декабря – "Шахтер" проведет товарищеский поединок с "Ависпой Фукуока" в Японии.

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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Максим Кучер
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