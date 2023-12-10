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Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: хочет сотрудничать с чемпионатом
Планируют связи между академиями, организацию матчей
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" взял вектор на сотрудничество с представителями чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg.
“Мы идем на этот рынок, поскольку признали, что у Саудовской Аравии много денег и скоро примет Чемпионат мира. Считаю, мы должны быть вовлечены в весь процесс”, – заявил гендиректор клуба Сергей Палкин.
"Горняки" планируют проводить трансферы с саудовцами на выгодных условиях. Также дончане хотят организовывать выставочные матчи и наладить связи между академиями. Однако пока названия потенциальных клубов партнеров, кроме “Аль-Таавона”, неизвестны.
Для проведения этих операций Палкин привлек женевскую консалтинговую фирму LTT Sports, имеющую отделение в Джидде.
Напомним, что официальный сезон у "горняков" завершается 13 декабря матчем против "Порту" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Однако после этого – 18 декабря – "Шахтер" проведет товарищеский поединок с "Ависпой Фукуока" в Японии.
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