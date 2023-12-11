Хавбек Днепра-1: Матч против Ворсклы вызывает наибольшее разочарование. Мы слишком поверили в себя

Полузащитник "Днепра-1" Руслан Бабенко рассказал о ничьей с "Полесьем" (1:1) в 17-м туре УПЛ и первой части сезона.

- Эмоции остались неоднозначные, но больше, конечно, негативные. В раздевалке все были расстроены от того, что не удалось победить. Но это футбол. Тренер поблагодарил команду за этот период времени вместе. Мы поблагодарили друг друга. От себя скажу, что я совсем не хотел уходить в отпуск, хотел чтобы чемпионат продолжался - игры и тренировочный процесс.

Читайте также Днепр-1 отправился в отпуск

- В эпизоде с голом Филиппова ты выполнил передачу ...

- Я видел, что игроки "Полесья" немного замешкались и ожидал отскока или рикошета. Все же моя позиция обязывает быть сконцентрированным на вторых мячах, на чтении игры. Так получилось, что успел подобрать и понимал, что нужно покатить Адамюку под одно касание, чтобы он таким образом подал к воротам. Поэтому я отдал немного вперед.

- А что произошло в моменте с пропущенным голом?

- Ряд рикошетов и ошибок. Гол пропустили не просто нелепый, а совсем нелогичный.

- Как оценишь первую часть сезона?

- Учитывая каким был старт - это и провал в еврокубках, и неудачи в чемпионате, то можно сказать, что мы завершили этот отрезок очень неплохо и в хорошем настроении идем на перерыв. Мы себе доказываем в очередной раз, что в "Днепре-1" хорошая команда, хорошие футболисты, топ-атмосфера. С этими ребятами хочется ежедневно тренироваться, проводить время и вместе побеждать.

- Есть ли матч, потеря очков, который вспоминается с наибольшим разочарованием?

- Конечно, это игра с "Ворсклой". Не скажу, что мы плохо играли - я пересматривал матч дважды. Но 15 минут в конце первого тайма мы просто провалили, видимо, рано поверили в себя, а футбол за это наказывает. Так нельзя.

- А какой матч вспоминается с наибольшим позитивом?

- Победа над "Шахтером" - очень важная, плюс очень красивые голы. Где-то нам повезло, ведь соперник в первом тайме не использовал все свои моменты, а мы забили свои шедевральные голы, - сказал Бабенко.