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Днепр-1 отправился в отпуск

Премьер-лига

В планах у днепрян два учебно-тренировочных сбора

Днепр-1 отправился в отпуск

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" ушел в отпуск. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Подготовка к весенней части чемпионата УПЛ начнется в середине января. Планируется проведения двух тренировочных сборов в Турции.

Более конкретные детали клуб сообщит позже.

В турнирной таблице УПЛ команда Юрия Максимова идет на втором месте, уступая лидерство "Кривбассу" по дополнительным показателям.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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