Днепр-1 отправился в отпуск

"Днепр-1" ушел в отпуск. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Подготовка к весенней части чемпионата УПЛ начнется в середине января. Планируется проведения двух тренировочных сборов в Турции.

Более конкретные детали клуб сообщит позже.

В турнирной таблице УПЛ команда Юрия Максимова идет на втором месте, уступая лидерство "Кривбассу" по дополнительным показателям.