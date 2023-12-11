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Автор гола из Александрии отпраздновал успех призывом вернуть пленных Героев Украины
Родион Плакса – о важной теме
fco.com.ua
"Александрия" в матче 17-го тура УПЛ побеждает "Металлист 1925" со счетом 3:0. Второй гол забил Родион Плакса.
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Во время празднования гола футболист на камеру продемонстрировал свои щитки с надписью: "Скільки ще чекати? 33-ий загін Морської охорони. Поверніть наших Героїв Азовсталі. 33-й ЗМО".
Скриншот с трансляции
Отметим, что "Александрия" благодаря победе может подняться на 11-ю строчку таблицы УПЛ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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ACB (Чернигов)
11.12.2023 в 16:05
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