Автор гола из Александрии отпраздновал успех призывом вернуть пленных Героев Украины

"Александрия" в матче 17-го тура УПЛ побеждает "Металлист 1925" со счетом 3:0. Второй гол забил Родион Плакса.

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Во время празднования гола футболист на камеру продемонстрировал свои щитки с надписью: "Скільки ще чекати? 33-ий загін Морської охорони. Поверніть наших Героїв Азовсталі. 33-й ЗМО".

Скриншот с трансляции

Отметим, что "Александрия" благодаря победе может подняться на 11-ю строчку таблицы УПЛ.